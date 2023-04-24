"Плакали навіть досвідчені медсестри": Китай переписує історію походження COVID-19, — ЗМІ

Уряд Китаю приховував будь-яку інформацію про коронавірус, яка би виставляла Пекін у непривабливому світлі. У відкликаних публікаціях йшлося про поширення COVID-19 серед дітей та китайських медпрацівників, які лікували пацієнтів в Ухані.

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На початку 2020 року, в день, коли нове захворювання отримало офіційну назву COVID-19, команда вчених із США та Китаю опублікована результати спільного дослідження, в якому повідомлялося про те, наскільки швидко поширюється вірус, та хто у групі ризику. Витяги з дослідження цитувалися у всьому світі, і воно здавалося взірцем міжнародного співробітництва під час кризи. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на документи, що раніше не публікувалися, і інтерв'ю з вченими.

Проте за кілька днів китайські дослідники потай видалили публікацію, а на її місці з'явилося повідомлення з проханням не посилатися на опубліковані дані. Оновлену інформацію обіцяли надати пізніше.

Мало хто звернув увагу на такий незвичайний крок, і на тлі паніки, викликаної пандемією, про це швидко забули.

Наразі вже відомо, що публікацію видалили за прямим розпорядженням керівництва системи китайської охорони здоров'я.

Іра Лонгіві, один із авторів дослідження з Університету Флориди, сказала, що було дуже складно отримати будь-яку інформацію від Китаю, і що багато чого приховувалося.

Уряд КНР намагався змусити вчених замовкнути, перешкоджав міжнародним розслідуванням, цензурував обговорення в інтернеті — все це добре задокументовано.

Під тиском уряду китайські вчені були змушені видаляти дані, генетичні послідовності з баз даних загального доступу та змінювати інші найважливіші деталі у наукових публікаціях. У розслідуванні журналістів виявилося понад десять документів, що були видалені.

Репресивні заходи КНР сприяли появі дезінформації та завадили спробам відстежити походження коронавірусної інфекції.

Спотворені дані вводили в оману ВООЗ та інші організації.

Але немає даних про те, що цензура була спрямована на те, щоб приховати певний сценарій поширення походження пандемії — природним шляхом від тварини до людини або ж шляхом лабораторного витоку.

"Думаю, існує великий політичний план, що впливає на науку", — пояснив Едвард Холмс, біолог із Сіднейського університету, який був серед дослідників, які аналізували послідовності, що містять ДНК єнотовидного собаки.

Спочатку Міністерство науки і технологій вказувало вченим на те, що потрібно працювати не над науковими публікаціями, а над тим, щоб припинити спалахи захворювань.

Один із європейських дослідників розповів, що його колеги з Китаю попросили підписати угоду про нерозголошення та пообіцяти не поширювати дані, які вже були опубліковані.

Надалі вчені із Китаю просили наукові журнали відкликати свої публікації.

Вивчення більше десятка відкликаних статей свідчить про тенденцію до перегляду опублікованих даних або згортання досліджень перших випадків захворювань, умов роботи медичних працівників і того, наскільки широко поширився вірус. Все це могло виставити уряд у поганому світлі.

Організація Retraction Watch, яка відстежує відкликані наукові публікації, вказала на це.

Серед іншого були публікації про коронавірусну інфекцію серед дітей, в одному з досліджень йшлося про те, що китайські медпрацівники, яким доводилося лікувати пацієнтів із COVID-19, у тому числі й у місті Ухань, б'ють на сполох.

Повідомлялося, що плачуть навіть досвідчені медсестри.

У міру поширення коронавірусу уряд узяв під контроль усі дослідження нового захворювання.

Записи свідчать, що чиновники з провінції Чжецзян обговорювали "зміцнення управління" науковою інформацією.

У деяких урядових публікаціях повідомлялося, що вірус поширювався швидшими темпами до того, як влада вжила певних заходів. Зокрема, така публікація з'явилася у Clinical Infectious Diseases, престижному науковому журналі видавництва Oxford University Press.

У вказівці Міністерства освіти йшлося про те, що вчені, які не перевірили свої наукові проекти або ті, хто провокував "серйозні негативні соціальні наслідки", мають бути покарані.

Загадка походження COVID-19

Вчені з Китаю роками відмовлялися опублікувати дані про мазки, зібрані з поверхонь на ринку в місті Ухань, що заважало з'ясувати, як поширювався вірус.

Деякі дослідники також вказують, що китайська цензура впливала на генетичні бази даних, на основі яких вчені з інших країн проводили дослідження.

За словами доктора Джессі Блум, вірусолога з Сіетла, яка вивчала дані у статті за червень 2021 року, десятки послідовностей генів було видалено з урядової бази даних США. Їх додали вчені з університету Ухань, але згодом вони загадковим чином зникли.

Пекін продовжує суворо контролювати наукову діяльність у країні. 1 квітня керівництво КНР обмежило іноземний доступ до Китайської національної інфраструктури знань. Вченим із Китаю пропонують публікуватися у місцевих журналах, а не у закордонних.

У квітні китайські урядовці також заявили, що слід розпочати розслідування походження вірусу за межами Китаю. Хоча версія про те, що пандемія розпочалася в іншій країні, широко спростовувалась.

Нагадаємо, що 21 квітня з'явилася інформація про те, що коронавірус продовжує мутувати. Новий подваріант COVID-19 під назвою Арктурус поширюється США і може стати наступним домінуючим штамом.

Раніше повідомлялося, що знайдено людські антитіла, які блокують майже всі штами.