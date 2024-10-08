Акунін заявив, що книги про Ераста Фандоріна в Росії більше не продаються

Письменник і перекладач повідомив, що тиражі заарештовано, а з бібліотек прибрано примірники, які вже є там.

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Відомий російський письменник Григорій Чхартішвілі, який пише під псевдонімом Боїс Акунін, повідомив, що його серію книг про Ераста Фандоріна в Росії більше не продають, тому що їх перевіряють на екстремізм. Пост письменник опублікував у Facebook.

"Книги про Ераста Фандоріна в Росії більше не продаються. Тиражі заарештовано, бібліотечні екземпляри прибрано з полиць. Люди в погонах сидять, вивчають тексти на предмет екстремізму, готують кримінальну справу", — написав Чхартішвілі.

Він заспокоїв своїх шанувальників, що тираж для читачів, які не в Росії, додрукують. Але для жителів РФ він буде недоступний. У коментарях читачі поділилися фото того, як тепер у РФ продають книжки так званих "іноагентів" у букіністичних магазинах — загорнутими в обгортковий папір.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

На початку 2024 року Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук письменника Бориса Акуніна (Григорія Чхартішвілі). У картці розшуку зазначено, що Акуніна розшукують за кримінальною статтею, але якою саме, невідомо. У грудні 2023 року проти письменника завели кримінальну справу за статтями про військові "фейки" (стаття 207.3 КК РФ) і про публічне "виправдання тероризму" (стаття 205.2 КК РФ).

Пізніше Мін'юст РФ оголосив письменника "іноземним агентом", а Росфінмоніторинг вніс Акуніна до реєстру "терористів і екстремістів".

Сам Борис Акунін відреагував на це, заявивши, що подібного не траплялося з часів СРСР. "Начебто дрібна подія, заборона книг, оголошення якогось там письменника терористом, насправді — важлива віха. Книжок у Росії не забороняли з радянських часів. Письменників не звинувачували в тероризмі з часів Великого терору. Це не поганий сон, це відбувається з Росією наяву, насправді", — написав Акунін.

У травні 2024 року він підтримав легіон "Свобода Росії". "Бажаю вам, щоб ви залишилися живі й цілі. Щоб це безумство якнайшвидше закінчилося і щоб Росія стала нормальною країною, а Україна жила в мирі", — сказав Борис Акунін, який проживає за кордоном із 2014 року.