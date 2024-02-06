Письменника Бориса Акуніна оголосили в міжнародний розшук і заочно заарештували на два місяці в РФ

Письменник Григорій Чхартішвілі, який пише під псевдонімом Борис Акунін, раніше був внесений до переліку "екстремістів і терористів" у РФ. Акунін виїхав із Росії ще 2014 року.

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Басманний районний суд Москви заочно заарештував письменника Бориса Акуніна (справжнє ім'я — Григорій Чхартішвілі). Його підозрюють у публічному виправданні тероризму (стаття 205.2) і публічному поширенні завідомо неправдивої інформації про дії Збройних Сил Російської Федерації (стаття 207.3). Акуніна оголосили в міжнародний розшук. Про це пише Meduza, посилаючись на прес-службу московських судів загальної юрисдикції.

Акунін живе за межами Росії. Сам він уже прокоментував новину на своєму сайті, зазначивши, що прочитав повідомлення "за чашкою кави".

"Але жартувати одразу перехотілося, бо я подумав про тисячу з гаком живих людей, заарештованих не заочно, а по-справжньому, про російських політв'язнів, яким ламає життя ця тупа, злісна машина. Пам'ятайте про цих людей, будь ласка", — написав він.

Термін арешту Акуніна обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання або передання правоохоронним органам РФ, заявила пресслужба московських судів.

Нагадаємо, Борис Акунін публічно виступив проти російського вторгнення в Україну. Кримінальну справу проти нього порушили в грудні 2023 року. У межах справи слідчі приходили з обшуком у московське видавництво "Захаров", що випускає книги письменника.

Росфінмоніторинг вніс письменника до списку терористів і екстремістів. Мін'юст РФ у січні оголосив Акуніна "іноземним агентом". На тлі переслідування видавництво АСТ припинило публікацію книг Акуніна, а великі книжкові магазини призупинили продаж його творів.

У Центральному апараті Слідчого комітету підтвердили порушення кримінальної справи проти письменника Григорія Чхартішвілі

Акунін покинув Росію 2014 року і проживає в Лондоні. Також у нього є нерухомість в Іспанії та Франції. Він виступав проти анексії Криму Росією, війни та збирав гроші для українських біженців. Коли його оголосили в розшук і заборонили книжки, він зазначив, що такого не відбувалося в РФ з часів СРСР.