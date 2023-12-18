Російського письменника Бориса Акуніна оголосили в розшук

Письменник Борис Акунін не приховує свою позицію і публічно виступає проти війни в Україні. Через що потрапив в око правоохоронних органів РФ.

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67-річного російсько белетриста Бориса Акуніна, який виступає проти путінського режиму, внесли до реєстру "терористів та екстремістів" та оголосили в розшук. Таку інформацію повідомили російські ЗМІ з посиланням на Російську Федеральну службу фінансового моніторингу.

Нині відомо, що кримінальну справу за статтею 280.3 за російським законодавством проти письменника завели ще минулого тижня. Бориса також було оголошено у розшук. Причиною цьому стало те, що письменника звинувачують у публічній дескридетації російських військ.

Також відомо, що згідно з законодавством, банківські рахунки письменника будуть заморожені. Тим часом в Росії призупинили продаж та поширення книги письменника Акуніна.

Варто зазначити, що сам Акунін живе за межами Росії, однак активно виступає проти війни на території України.

Звісно, письменник не пройшов повз новини і відреагував у себе на сторінці у Фейсбук.

"Хм. Терористи оголосили мене терористом. Втім, я давно вже не дивуюся новинам з РФ. Здається, попереднім письменником-терористом у Росії був Степняк-Кравчинський, про якого я нещодавно писав у романі. Той, щоправда, шефа жандармів зарізав. Щодо фейсбуку це означає наступне: ті, хто живе в РФ, будь ласка, не ставте під моїми постами лайки — це за нинішніх часів тягне на пособництво", — написав Акунін.

Вже згодом він виставив офіційний коментар на своєму сайті.

"Хотів я написати щось зневажливе у зв'язку з оголошенням мене в РФ терористом — на кшталт "мені байдуже, ким мене оголошують ці козли у своїй Кущівці?". Але річ не в мені. І це не Кущівка. Це моя нещасна батьківщина, яка потрапила під владу злочинців. Люди, які там живуть — навіть ті, хто цього ще не усвідомили — є заручниками. Що чекає на них далі? Наче дрібна подія, заборона книг, оголошення якогось там письменника терористом, насправді важлива віха. Книжок у Росії не забороняли з радянських часів. Письменників не звинувачували у тероризмі з часів Великого Терору. Це не поганий сон, це відбувається з Росією наяву, насправді. Бережіть себе, не втратьте себе, якщо ви у РФ", — написав письменник.

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