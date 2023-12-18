"Моя рідна мова": Оксана Байрак раптово зізналася в любові до України (відео)
Телеведуча перебуває в Росії та раніше зізнавалася в любові Санкт-Петербургу.
Режисерка Оксана Байрак назвала себе найбільшою патріоткою України, попри те, що наразі живе в РФ та знімає серіал для каналу "Росія-1". Відео прямого ефіру уродженки Сімферополя ділиться Rostyslove Production.
Байрак зізналася, що мріє повернутися до Одеси, а українську назвала "своєю рідною мовою".
"Зараз далеко, хоча серце рветься, звісно, додому", — розповідала глядачам прямої трансляції в соцмережі режисерка.
Окрім цього, Оксана Байрак назвала себе найбільшою патріоткою.
"Я не лише з України. Я українка! При чому, я вважаю, що найбільша патріотка!" — сказала 59-річна телеведуча.
Згодом Байрак ще й виконала уривок з пісні "Червона Рута" Володимира Івасюка.
Зазначимо, що режисерка зустріла велику війну в Одесі, куди приїхала святкувати свій день народження 16 лютого 2022 року. Вона перебувала там певний час, проте згодом показалася в Санкт-Петербурзі та почала знімати серіал для "Росія-1". Байрак навіть стала "Фросею Касьян". У картині також знімаються актори з України — Максим Дрозд та Лариса Удовиченко.
Телеведуча називала росіян та українців братніми народами та проводила час з російськими діячами, які відкрито підтримують війну в Україні.
Нагадаємо, Оксана Байрак назвала Санкт-Петербург своєю любовʼю.
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