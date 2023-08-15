Українська режисерка Оксана Байрак поїхала до Санкт-Петербурга

Від початку вторгнення ЗС РФ Байрак стверджувала, що саме Україна винна у війні.

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Українську режисерку й акторку Оксану Байрак, яка зняла фільми "Аврора", "Жіноча інтуїція" та багато інших, помітили в російському Санкт-Петербурзі в компанії російського актора Антона Батирєва, який знімався в її трилері "Ніщо не трапляється двічі". Про це пише РБК.

Instagram Оксани Байрак закритий для користувачів з України. Тож скріншоти з її сторінки було опубліковано в телеграм-каналі інтерв'юера Аліни Доротюк.

Оксана Байрак Фото: Скриншот Оксана Байрак Фото: Скриншот

Раніше Байрак неодноразово висловлювалася на тему війни в Україні, підтримуючи дії Володимира Путіна і ЗС РФ.

Байрак не раз наголошувала, що Україна і Росія — братні народи та завжди ними будуть, а у війні винні українці.

Раніше режисерка повідомляла у своїх Insta-stories, що війна застала в Одесі, куди вона поїхала відзначати день народження 16 лютого. Вона планувала там залишатися до 24 лютого, коли почалася війна.

Оксана Байрак Фото: Скриншот

У який момент Байрак повернулася в Росію, де вона зараз проживає — невідомо.

Хто така Оксана Байрак

Байрак народилася в Сімферополі, до того, як стати режисером, працювала вчителем-логопедом.

У 1991 році вона заснувала студію "Studio Bayrak", яка випускала фільми на замовлення українських і російських телеканалів.

2007 року Оксана Байрак стала лауреатом IV Національної премії кінобізнесу України у трьох номінаціях: "Найкращий вітчизняний прокатний фільм" (за фільм "Аврора"), "Найкращий сайт до фільму" ("Аврора") і "Людина року в кінобізнесі".

Потім цей фільм був заборонений до показу на території України через те, що в ньому знявся Дмитро Харатьян, який підтримує політику Путіна.

З 2007 року Байрак вела програму "Сентиментальні балади серйозних чоловіків" на телеканалі Інтер. З 2009 року стала ведучою шоу на російських телеканалах.

У 2006 році вона намагалася стати депутатом Верховної Ради, балотуючись під № 4 у списку проросійської партії "Партія Політики Путіна", яка не подолала прохідний бар'єр.

Байрак негативно поставилася до Євромайдану і після анексії Криму 2014 року переїхала до Росії.

Оксана Байрак Фото: Скриншот

Байрак була двічі одружена, зараз у розлученні. У 2019 році стала матір'ю, завдяки сурогатному материнству.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російського актора Віталія Гогунського, зірку серіалу "Універ" не пустили до Грузії. Він мав брати участь там у зйомках проєкту, але його навіть не випустили з аеропорту.