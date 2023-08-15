Українська режисерка Оксана Байрак поїхала до Санкт-Петербурга
Від початку вторгнення ЗС РФ Байрак стверджувала, що саме Україна винна у війні.
Українську режисерку й акторку Оксану Байрак, яка зняла фільми "Аврора", "Жіноча інтуїція" та багато інших, помітили в російському Санкт-Петербурзі в компанії російського актора Антона Батирєва, який знімався в її трилері "Ніщо не трапляється двічі". Про це пише РБК.
Instagram Оксани Байрак закритий для користувачів з України. Тож скріншоти з її сторінки було опубліковано в телеграм-каналі інтерв'юера Аліни Доротюк.
Раніше Байрак неодноразово висловлювалася на тему війни в Україні, підтримуючи дії Володимира Путіна і ЗС РФ.
Байрак не раз наголошувала, що Україна і Росія — братні народи та завжди ними будуть, а у війні винні українці.
Раніше режисерка повідомляла у своїх Insta-stories, що війна застала в Одесі, куди вона поїхала відзначати день народження 16 лютого. Вона планувала там залишатися до 24 лютого, коли почалася війна.
У який момент Байрак повернулася в Росію, де вона зараз проживає — невідомо.
Хто така Оксана Байрак
Байрак народилася в Сімферополі, до того, як стати режисером, працювала вчителем-логопедом.
У 1991 році вона заснувала студію "Studio Bayrak", яка випускала фільми на замовлення українських і російських телеканалів.
2007 року Оксана Байрак стала лауреатом IV Національної премії кінобізнесу України у трьох номінаціях: "Найкращий вітчизняний прокатний фільм" (за фільм "Аврора"), "Найкращий сайт до фільму" ("Аврора") і "Людина року в кінобізнесі".
Потім цей фільм був заборонений до показу на території України через те, що в ньому знявся Дмитро Харатьян, який підтримує політику Путіна.
З 2007 року Байрак вела програму "Сентиментальні балади серйозних чоловіків" на телеканалі Інтер. З 2009 року стала ведучою шоу на російських телеканалах.
У 2006 році вона намагалася стати депутатом Верховної Ради, балотуючись під № 4 у списку проросійської партії "Партія Політики Путіна", яка не подолала прохідний бар'єр.
Байрак негативно поставилася до Євромайдану і після анексії Криму 2014 року переїхала до Росії.
Байрак була двічі одружена, зараз у розлученні. У 2019 році стала матір'ю, завдяки сурогатному материнству.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російського актора Віталія Гогунського, зірку серіалу "Універ" не пустили до Грузії. Він мав брати участь там у зйомках проєкту, але його навіть не випустили з аеропорту.