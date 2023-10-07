Режисерка Оксана Байрак змінила імʼя на Фросю Касьян та знімає серіал для "Росія-1" (фото)
Уродженка Сімферополя відверто стала на бік РФ та звинувачувала Україну в початку війни.
59-річна українська режисерка та телеведуча Оксана Байрак, яка втекла до РФ, змінила імʼя та знімає серіал для "Росії-1". Про це стало відомо з фото, опублікованих актором Антоном Батирєвим.
Як відомо, картина матиме 8 серій та називається "Дощ наприкінці літа". Втім, режисеркою проєкту вказано Фросю Касьян. Судячи з усього, уродженка Сімферополя змінила імʼя, проте офіційно про це не повідомляється.Важливо
Цікаво, що в російському серіалі також знімаються актори з України, наприклад, уродженець Одеси і син народного артиста України Георгія Дрозда Максим Дрозд та акторка Лариса Удовиченко, чий батько був військовим лікарем родом з України.
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Зазначимо, що Байрак протягом усієї кар'єри тісно співпрацювала з російськими акторами та часто бувала у РФ. Нещодавно вона показалася в Сантк-Петербурзі та зізналася в коханні місту, де народився Путін.
Режисерка не засуджувала російську агресію на території України. Вона критикувала Революцію Гідності у 2013 році.
У 2006 році телеведуча намагалася стати депутатом Верховної Ради, балотуючись під № 4 у списку проросійської партії "Партія Політики Путіна", проте вона не подолала необхідний поріг.
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