Акунин заявил, что книги про Эраста Фандорина в России больше не продаются

Писатель и переводчик сообщил, что тиражи арестованы, а из библиотек убраны уже имеющиеся там экземпляры.

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Известный российский писатель Григорий Чхартишвили, который пишет под псевдонимом Боис Акунин, сообщил, что его серия книг про Эраста Фандорина в России больше не продается, потому что их проверяют на экстремизм. Пост писатель опубликовал в Facebook.

"Книги про Эраста Фандорина в России больше не продаются. Тиражи арестованы, библиотечные экземпляры убраны с полок. Люди в погонах сидят, изучают тексты на предмет экстремизма, готовят уголовное дело", — написал Чхартишвили.

Он успокоил своих поклонников, что тираж для читателей, которые не в России, допечатают. Но для жителей РФ он будет недоступен. В комментариях читатели поделились фото того, как теперь в РФ продают книги так называемых "иноагентов" в букинистических магазинах — завернутыми в оберточную бумагу.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

В начале 2024 года Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). В карточке розыска указано, что Акунина разыскивают по уголовной статье, но какой именно, неизвестно. В декабре 2023 года против писателя завели уголовное дело по статьям о военных "фейках" (статья 207.3 УК РФ) и о публичном "оправдании терроризма" (статья 205.2 УК РФ).

Позже Минюст РФ объявил писателя "иностранным агентом", а Росфинмониторинг внес Акунина в реестр "террористов и экстремистов".

Сам Борис Акунин отреагировал на это, заявив, что подобного не случалось со времен СССР. "Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле — важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого террора. Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле", — написал Акунин.

В мае 2024 года он поддержал легион "Свобода России". "Желаю вам, чтобы вы остались живы и целы. Чтобы это безумие как можно быстрее закончилось и чтобы Россия стала нормальной страной, а Украина жила в мире", — сказал Борис Акунин, который проживает за границей с 2014 года.