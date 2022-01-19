Более 30 млрд гривен из COVID-Фонда были потрачены с нарушениями, - Госаудит

Больше всего вопросов вызывают расходы Укравтодора. Там с нарушениями потратили почти половину из выделенных 26,1 млрд грн.

Госаудит провел проверку расходов из Фонда борьбы с COVID-19. В ходе анализа нашла нарушений и проблем более чем на 30 млрд гривен. Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы.

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Всего с 78,4 миллиарда гривен COVID-фонда использовали 67,9 миллиарда. Из них под контроль Госаудитслужбы попали 59,9 миллиарда. Из них расходы в 30,1 миллиарда гривен содержали нарушения и проблемные вопросы.

Служба проверяла 12 госучреждений, которым были направлены деньги фонда.

Однако при сравнении цифр нужно понимать, что процентное соотношение охваченных аудитом средств в каждом подразделении госудчреждений разное.

Лучше всего использовали деньги в Министерстве внутренних дел и Государственном управлении делами – они потратили 100% предусмотренной суммы. Хуже всего справились в Фонде госимущества (30%) и Минсоцполитики (58%).

Много вопросов вызывают средства, выделенные Укравтодору. На автомобильные дороги изначально направили 26,1 млрд грн. Нарушений было зафиксировано на 12,5 млрд грн. Из этой суммы 7,5 млрд грн — деньги для подрядчиков, победивших на тендерах.

Также много нарушений нашли в расходах денег Минсоцполитики, речь идет о 7,6 млрд грн, и Минэкономики — 5 млрд грн.

Для сравнения, в Минздраве были обнаружены нарушения и проблемы на 3,9 млрд грн, но охват аудитом здесь меньший.

Как известно, Фонд борьбы с коронавирусом появился в 2020 году, когда пандемия стала проблемой для страны.

Этот Фонд был создан временно (на период действия карантина) для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение и социальных расходов, напрямую связанных с эпидемией. В Фонд приобщили средства ЕС, правительств других государств и грантовых организаций.

Часть денег фонда также тратили на строительство дорог, выплаты по безработице, доплаты полицейским и военным.