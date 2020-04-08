Фонд борьбы с коронавирусом сократят на 30 млрд гривен, – Минфин
2020-04-08 15:08:00
Проект изменений в бюджет уже дорабатывается в бюджетном комитете
Размер фонда противодействия коронавирусу будет сокращен на 30 млрд гривен – до 66 млрд гривен.
Именно такая сумма предусмотрена в обновленном проекте изменений в бюджет на 2020 год, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко во время брифинга, пишет Hromadske.
По его словам, в настоящее время проект изменений в бюджет дорабатывается в бюджетном комитете.
"В частности, изменения для борьбы с коронавирусом. Создание фонда для борьбы с коронавирусом в размере 66,3 млрд грн", – сообщил Марченко.
Ранее в предыдущем проекте правительства об изменениях в бюджет предполагалось, что размер фонда борьбы с коронавирусом должен составить 97 млрд гривен.
По словам Марченко, правительство в обновленном проекте бюджета не стало менять показатели дефицита бюджета (на уровне 300 млрд грн) и показатели падения доходов. В то же время пересмотрело несколько программ, которые ранее предлагали урезать.
"Я надеюсь, что завтра этот бюджет будет подан на рассмотрение депутатам Верховной Рады", – сообщил Марченко.
Как ранее сообщал Фокус:
- Отметим, что правительство уже пыталось осуществить изменения в бюджет на 2020 год, однако на это не хватило голосов в Раде.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Рада не поддержала изменения в госбюджет-2020 потому, что не все присутствующие на заседании депутаты смогли ознакомиться с законопроектом.