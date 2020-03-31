Шмыгаль объяснил провал голосования по секвестру бюджета

Просто не все депутаты смогли ознакомиться с предлагаемыми изменениями, считает премьер

Рада не поддержала изменения в госбюджет-2020 потому, что не все присутствующие на заседании депутаты смогли ознакомиться с законопроектом.

Об этом в эфире ICTV рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время, на доработке у всех будет возможность внести правки и проект закона все же примут через неделю.

"Мы взяли бюджет на доработку, чтобы услышать предложения и поправки. Уверен, его проголосуют через 7-8 дней", – заявил Шмыгаль.

Также премьер сообщил, что Кабмину и профильному комитету удалось сохранить практически все основные расходы и при этом предложить наполнить еще не созданный Фонд для борьбы с COVID-19.

По словам Шмыгаля, в Фонд хотят вложить 97,1 млрд грн.

Кроме того, премьер сообщил, что в условаиях пандемии коронавируса и финансового кризиса Украине важно работать с международными донорами, и не только МВФ, а также Мировым банком, ЕС и ЕБРР.

"Сегодня, например, ЕС выделил 80 млн евро помощи Украины на борьбу с COVID-19", – добавил Шмыгаль.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабмин готовит секвестр госбюджета. Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд грн.

Вчера депутаты попробовали принять изменения в бюджет за основу, но безрезультатно: не хватило трех голосов.