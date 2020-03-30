Коронавирус в Украине: Рада не внесла изменения в бюджет-2020
2020-03-30 14:41:00
"За" проголосовали только 223 народных депутата
Верховная Рада не поддержала законопроект №3279 об изменениях в бюджет-2020.
"За" проголосовали только 223 народных депутатов. В итог документ отправили на доработку.
Согласно закону, доходы государственного бюджета Украины на 2020 год предлагается уменьшить на 122,9 млрд грн, в том числе по общему фонду на 121,77 млрд грн.
Предполагается, что доходы госбюджета сократятся с 1,096 трлн гривен до 972,6 млрд гривен (в том числе по общему фонду - почти на 122 млрд гривен), а расходы увеличатся с 1,184 трлн гривен до 1,263 трлн гривен (в том числе по общему фонду - на 80 млрд гривен).
Покрывать возросший дефицит планируют за счет заимствований. Разрешенный лимит государственного долга по состоянию на 31 декабря увеличится с 2,045 трлн гривен до 2,387 трлн гривен.
Документ предусматривает создание Стабилизационного фонда для борьбы с распространением коронавирусной болезни. Фонд будет финансировать противоэпидемические меры, доплаты медработникам, помощь пенсионерам.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин сейчас готовит секвестр госбюджета. Правительство предлагает увеличить дефицит госбюджета на 202 млрд грн. Сейчас соответствующие меры обсуждаются с фракциями Верховной Рады.
- По словам Дениса Шмыгаля, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование – максимально сохранены.