Кабмин предлагает обнулить финансирование местных выборов в 2020 году, — депутат

2020-03-26 11:39:45

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Также правительство якобы хочет урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью

Кабмин предлагает на внеочередной сессии Рады принять пакет законопроектов с "несколькими очень критическими моментами".

Об этом сегодня журналистам рассказала нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко.

"Там есть очень опасные лоббистские законы, которые под шумок борьбы с коронавирусом закладывают попытки взять объекты в Киеве, записать их как за долги государству", – говорит Геращенко.

Также депутат рассказала о пакете законопроектов для сотрудничества с МВФ.

"Говоря о банках. Там до сих пор есть строка о компенсациях бывшим владельцам ПриватБанка. Т.е. когда в Украине карантин и никто не работает, с украинцев собирают деньги, чтобы выплатить компенсацию", – отмечает она.

В то же время, против других положений проекта закона "ЕС" не против, поэтому если упомянутую строку исключат, фракция будет голосовать "за".

Кроме того в "Евросолидарности" предлагают перераспредилить бюджет: направить больше средств на систему здравоохранения и в регионы.

Отдельно во фракции подчеркивают, что важно, чтобы в повестке дня внеочередного заседания стояли только те законопроекты, которые направлены на борьбу с коронавирусом.

"Те проекты, которые могут будоражить общество, не стоит выносить во время эпидемии", – добавила Геращенко.

Депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко, в свою очередь, пишет о предложениях Кабмина по изменениям в госбюджет:

  1. Уменьшить доходы госбюджета на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн. В итоге дефицит госбюджета увеличиться на 202 млрд грн.
  2. Для покрытия дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (вероятно, речь идет о скрытой эмиссии) и внешние – на 131 млрд грн
  3. Создать в ГБ стабилизационный фонд в 124 млрд грн, который будет распределять Кабмином практически в ручном режиме
  4. Уменьшить финансирование программ развития образования (включая программу Новая украинская школа), регионального развития (ДФРР, субвенция ОТГ на инфраструктуру, соцэконом), поддержки сельхоз производителей.
  5. Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 млрд грн
  6. Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги
  7. Урезаются расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.
  8. Обнулить финансирование местных выборов-2020

Сейчас руководители Рады, фракций и правительства проводят совещание. 

"Парламентарии отложили политические ссоры и занимают конструктивную позицию по поводу необходимости спасать экономику страны", – пишет также Геращенко в Facebook.

верховная рада, совещание, коронавирус, внеочередное заседание

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