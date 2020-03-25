Рада может заседать на стадионе или в большом концертном зале, – депутат

Но пока окончательного решения нет

Депутаты Верховной Рады из-за пандемии коронавируса изучают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе.

Об этом заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет Нromadske.

Речь идет не о следующем заседании, которое состоится 28 марта, а после него.

По ее словам, это может быть стадион или большой концертный зал, но пока окончательного решения нет.

Кравчук уточнила, что в субботу заседание пройдет в здании парламента, но с дополнительными средствами защиты: масками, очками и перчатками.

Также она напомнила, что для переноса заседания парламента необходимо принять процедурное решение.

"Чтобы провести заседание в другом зале или на улице, надо собраться хотя бы один раз и за это проголосовать. Что касается видеосвязи и видео голосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрание депутатов", – пояснила Кравчук.

В то же время она отметила, что депутаты тестируют возможные технические средства такой работы, и в том числе 25 марта состоялось уже третье тестирование работы по видеосвязи.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сообщалось, что Аппарат Верховной Рады закупает для народных депутатов Украины очки, респираторы 3-й степени защиты, костюмы и перчатки.

16 марта спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что график работы Верховной рады Украины будет изменен из-за пандемии коронавируса.

Кстати, недавно чтобы свести к минимуму опасность заражения коронавирусом депутаты горсоветов в Сумах и Днепре провели свои заседания на улице.