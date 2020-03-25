Рада может заседать на стадионе или в большом концертном зале, – депутат
2020-03-25 20:56:00
Но пока окончательного решения нет
Депутаты Верховной Рады из-за пандемии коронавируса изучают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе.
Об этом заявила народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет Нromadske.
Речь идет не о следующем заседании, которое состоится 28 марта, а после него.
По ее словам, это может быть стадион или большой концертный зал, но пока окончательного решения нет.
Кравчук уточнила, что в субботу заседание пройдет в здании парламента, но с дополнительными средствами защиты: масками, очками и перчатками.
Также она напомнила, что для переноса заседания парламента необходимо принять процедурное решение.
"Чтобы провести заседание в другом зале или на улице, надо собраться хотя бы один раз и за это проголосовать. Что касается видеосвязи и видео голосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрание депутатов", – пояснила Кравчук.
В то же время она отметила, что депутаты тестируют возможные технические средства такой работы, и в том числе 25 марта состоялось уже третье тестирование работы по видеосвязи.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее сообщалось, что Аппарат Верховной Рады закупает для народных депутатов Украины очки, респираторы 3-й степени защиты, костюмы и перчатки.
- 16 марта спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что график работы Верховной рады Украины будет изменен из-за пандемии коронавируса.
- Кстати, недавно чтобы свести к минимуму опасность заражения коронавирусом депутаты горсоветов в Сумах и Днепре провели свои заседания на улице.