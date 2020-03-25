Большинство депутатов пришли на сессии в защитных масках

Чтобы свести к минимуму опасность заражения коронавирусом депутаты горсоветов в Сумах и Днепре провели свои заседания на улице.

В Сумах заседание проходило прямо на ступеньках мэрии. Видео сессии опубликовано в Youtube.

Зарегистрировались 25 депутатов, все они пришли в защитных масках. Председательствующий обращался к присутствующим через микрофон.

Во время сессии было принято единственное решение о внесении изменений в регламент, чтобы иметь возможность проводить заседания и голосовать с помощью видеоконференции на период карантина.

В Днепре заседание городского совета проходило на парковке возле здания ведомства, передает местное издание Gorsovet.

На сессии присутствовали 48 депутатов. Стулья для них были расставлены на дистанции. Однако не все из присутствующих были в масках или респираторах.

"Хроники апокалипсиса из окна моего кабинета. На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", – написал мэр Днепра Борис Филатов у себя в Facebook перед началом сессии и прикрепил фото парковки.

На заседании были утверждены изменения в регламент проведения сессии, после чего разошлись по рабочим местам, чтобы проголосовать в режиме онлайн.

Также были рассмотрены финансово-бюджетные вопросы, изменения в ряд муниципальных программ, и приняты ряд решений о передаче земельных участков в собственность граждан.

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