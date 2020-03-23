Онлайн-Рада. Стало известно, как депутатам предлагают работать в режиме видеоконференции

Альтернативный режим проведения заседний парламент предлагают разрешить на 60 дней

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о проведении заседаний парламента в режиме видеоконференций на время карантина.

Документ предоставляет на 60 дней возможность проводить онлайн-заседания для принятия законопроектов, связанных с эпидемией коронавируса, а также с обеспечением национальной безопасности и обороны, экономического благополучия и прав человека.

Созывать заседания в режиме видеоконференции может спикер по предложению президента или не менее одной трети народных депутатов.

Формально заседание в режиме видеоконференции будет проводится в здании Верховной Рады (такая норма прописана в Конституции). Однако в таком случае в самом помещении могут находиться только спикер и два его зама, докладчик по законопроекту, представитель профильного комитета, члены счетной комиссии, по одному представителю от фракций и депутатских групп. Другие депутаты будут подключаться к заседанию в режиме видеоконференции.

Голосование предлагают проводить поочередно: спикер называет имя депутата, депутат голосует путем поднятия руки (это должно быть показано на табло), счетная комиссия фиксирует его голос.

Авторы законопроекта - первый вице-спикер Руслан Стефанчук и его брат Николай ("Слуга народа").

По данным СМИ, на этой неделе может состояться внеочередное заседание Рады, на котором будет рассматриваться вопрос введения чрезвычайного положения, а также законопроект о заседаниях в режиме видеоконференции.

Как ранее сообщал Фокус:

Также коронавирус подозревают у нардепов Сергея Вельможного ("Довира"), Руслана Горбенко ("Слуга народа") и Алекснадра Лукашева (ОПЗЖ).

Депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что даже если кто-то из нардепов умрет от коронавируса, на его место просто придет новый и работа Рады продолжится.