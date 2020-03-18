Это не "просто ОРВИ": нардеп Шахов таки заразился коронавирусом

Изначально народный депутат опровергал наличие коронавируса

Среди 14 официально зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в Украине один касается народного депутата, члена депутатской группы "Доверие" Сергея Шахова.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Болезнь у него протекает в легкой форме, и поэтому он лечится амбулаторно. В случае необходимости, депутата госпитализируют.

"Я сегодня изолирован, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую я себя нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника. Сегодня поступил звонок из клиники и сказали, что, скорее всего, у вас подтверждается диагноз коронавирус", – сообщил Шахов в комментарии ТСН.

В МОЗ сообщали, что нардеп недавно вернулся из-за границы. В последнее время Шахов контактировал с депутатами один раз: 12 марта на заседании комитета по экологии. На заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта он отсутствовал.

Сегодня ранее Telegram-канал "Темный Рыцарь" опубликовал документ, в котором говорилось, что нардеп отказался от госпитализации.

Позже, издание "Страна" услышала от Шахова, что тот не болен Covid-19.

"Коронавирус у них в головах, у тех, кто такую чушь говорит. У меня была температура, реально вызывал врачей. Это обычное ОРВИ. Сейчас чувствую себя нормально. А этим, которые запускают всякие слухи, наверное, нужно больше паники", – сказал нардеп.

Однако позже он провел прямую трансляцию на своей странице в Facebook, в котором подтвердил наличие коронавирусной инфекции.

"Началось все это три дня назад. Температура началась – 38, и я, как нормальный гражданин Украины, вызвал врачей и сдал анализы сначала на грипп. Анализы показали отрицательную форму. Когда я спросил, есть ли тест на коронавирус, врачи ответили, что нет... Вызвал на второй день врачей, чтобы проверили легкие и температуру. Дали простые рецепты: больше пить воды, можно махнуть 50 грамм, но я не пью... И в этой ситуации я просто, как лечила меня мама, бабушка: малина, лимон... И сегодня я чувствую себя уже нормально, температура упала", – рассказал Шахов.

По его словам, он накануне, когда общался с врачами, все же попросил их взять анализы на коронавирус.

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