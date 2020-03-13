Вакцина от коронавируса: как далеко продвинулись ведущие фармацевтические компании

Большое количество компаний с мировым именем вступили в гонку по созданию вакцины от коронавируса

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на разработку вакцины против коронавируса COVID-19 потребуется 18 месяцев. Многие ведущие фармацевтические компании объявили, что работают над созданием вакцины, некоторым уже удалось продвинуться в своих исследованиях, передает Fox News.

Moderna Inc.

23 января американская компания Moderna Inc. получила финансирование от Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) на разработку вакцины против COVID-19.

21 февраля Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США заявил, что начнет регистрацию 45 взрослых пациентов в фазе первого клинического испытания для тестирования вакцины mRNA-1273 против COVID-19. Испытания должны завершиться 1 июня 2021 года.

24 февраля биотехнологическая компания Moderna Inc. заявила, что отправила первую партию свое вакцины мРНК-1273 в вышеупомянутый институт для клинических исследований в США.

Пациенты будут находиться под пристальным наблюдением в течение одного года. Испытания будут проводиться в Вашингтонском научно-исследовательском институте здоровья Кайзера Перманенте в Сиэтле, штат Вашингтон.

Glaxosmithkline

Ведущий британский производитель вакцин Glaxosmithkline известен тем, что поставил на рынок вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) и сезонного гриппа.

24 февраля компания объявила, что заключила исследовательское сотрудничество с китайской биотехнологической компанией Clover Biopharmaceuticals. Они займутся разработкой своей вакцины на основе белка (COVID-19 S-Trimer).

GSK предоставит Clover доступ к своей пандемической адъювантной системе для дальнейшего изучения.

Johnson&Johnson

18 февраля компания из США Johnson&Johnson объявила, что ее исследовательское подразделение Janssen Pharmaceutical расширит партнерство с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).

Стороны занимаются не только разработкой новой вакцины, но и определяют, можно ли использовать ранее протестированные лекарства, чтобы сократить летальность и уменьшить влияние болезни на пациентов.

"Johnson&Johnson имеет давнюю приверженность борьбе с установленными и возникающими эпидемиями и будет продолжать мобилизовать ресурсы для поддержки глобальных усилий по борьбе с текущей вспышкой коронавируса", – говорится в заявлении компании.

Sanofi Pasteur

Французская компания Sanofi Pasteur объединила свои усилия с Министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS), чтобы поделиться своей технологической платформой для рекомбинантных технологий, чтобы ускорить поиск потенциальной вакцины.

Sanofi также сотрудничает с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).

"Для устранения глобальной угрозы для здоровья, такой как этот новейший коронавирус, потребуются совместные усилия, поэтому мы работаем с BARDA, чтобы быстро продвигать потенциального кандидата на вакцину", – заявили в компании.

Inovio Pharmaceuticals

Генеральный директор американской Inovio Джозеф Ким заявил, что биотехнологическая компания надеется, что к концу 2020 года для общественности будет доступно по меньшей мере 1 млн доз вакцины. После этого, количество увеличится до 50 млн доз.

Inovio ранее работала над потенциальной вакциной против крупного коронавируса, называемого Ближневосточный респираторный синдром, или MERS. Компания возможно, сможет использовать свои прошлые исследования для разработки нового лекарства.

Roche

Швейцарская группа фармацевтических компаний Roche уже разработала новые быстрые тесты для выявления коронавируса, которые одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), передает Reuters.

Новые тесты дают результаты за 3,5 часа и могут давать до 4128 результатов в день, что значительно превышает скорость предыдущих тестов. В Roche заявили, что работают на пределе производственных мощностей, чтобы провести как можно больше быстрых испытаний.

Компания проводит испытания сразу двух диагностических систем: Roche cobas 6800 – обрабатывает 1440 проб в день, и еще более быстрый cobas 8800 – обработка более 4100 проб. По всему миру было поставлено 695 систем cobas 6800 и 132 – cobas 8800.

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