Нардеп Волошин отправился на самоизоляцию до 12 марта

Отсчет 14-дневного термина он ведет от даты встречи с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, у которого нашли коронавирус

Коронавирус у народного депутата от "ОПЗЖ" Олега Волошина не подтвердился. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные", – говорит нардеп.

При этом он решил отправиться на самоизоляцию до 12 марта. Начало 14-дневного термина он ведет от даты встречи с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у которого нашли коронавирус.

"В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому чтобы в соотвествии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, я решил побыть дома до четверга, когда истечет 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше – значит, буду свободным человеком раньше", – добавил он.

Напомним, Волошин во время поездки во Францию 27 февраля встретился с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.

Украинский депутата говорит, что Райтцеру 68 лет и что он недавно перенес операцию, поэтому и находился в группе риска для заражения коронавирусом.

"Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления", – сообщил он.

Напомним, в приемной Александровской больницы в ответ на вопрос корреспондента Фокуса, заявили, что медицинское учреждение не имеет возможности делать тесты на наличие коронавируса.

68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Тест подтвердил наличие у него заболевания. Сейчас он находится в больнице я тяжелом состоянии. Также случай заболевания подтвержден у одного сотрудника французского парламента, который работает в комнате отдыха для депутатов.

Как ранее сообщал Фокус:

5 марта на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.