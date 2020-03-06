Нардеп Волошин отправился на самоизоляцию до 12 марта
2020-03-06 16:43:16
Отсчет 14-дневного термина он ведет от даты встречи с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, у которого нашли коронавирус
Коронавирус у народного депутата от "ОПЗЖ" Олега Волошина не подтвердился. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Я абсолютно здоров, что только что было официально подтверждено заведующей инфекционного отделения Александровской больницы. Результаты экспресс-тестов по всем вирусам респираторной группы отрицательные", – говорит нардеп.
При этом он решил отправиться на самоизоляцию до 12 марта. Начало 14-дневного термина он ведет от даты встречи с французским депутатом Жаном-Люком Рейтцером, у которого нашли коронавирус.
"В Украине пока нет экспресс-тестов именно на коронавирус, потому чтобы в соотвествии с рекомендациями ВОЗ избежать любых рисков оказаться носителем, я решил побыть дома до четверга, когда истечет 14 дней после моего 30-минутого общения с господином Райтцером. Если результаты анализов взятых у меня мазков будут раньше – значит, буду свободным человеком раньше", – добавил он.
Напомним, Волошин во время поездки во Францию 27 февраля встретился с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.
Украинский депутата говорит, что Райтцеру 68 лет и что он недавно перенес операцию, поэтому и находился в группе риска для заражения коронавирусом.
"Не нужно быть инфекционистом, чтоб понимать, что мы с ним в совершенно разных группах риска. На момент нашей беседы совершенно никаких симптомов (кашля, насморка) у него не было. Искренне желаю ему скорейшего выздоровления", – сообщил он.
Напомним, в приемной Александровской больницы в ответ на вопрос корреспондента Фокуса, заявили, что медицинское учреждение не имеет возможности делать тесты на наличие коронавируса.
68-летний Жан-Люк Рейтцер, депутат партии "Республиканцы" из Эльзаса, был госпитализирован в четверг с подозрением на коронавирус. Тест подтвердил наличие у него заболевания. Сейчас он находится в больнице я тяжелом состоянии. Также случай заболевания подтвержден у одного сотрудника французского парламента, который работает в комнате отдыха для депутатов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки.
- 5 марта на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
- Первые ограничения ввели в Черновцах – в городе на две недели закрыли на двухнедельный карантин школы и вузы и рекомендовали организаторам концерты и подобные мероприятия.