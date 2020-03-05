Коронавирус в Украине: Минздрав анонсировал отмену массовых мероприятий и закрытие школ

Также под временный запрет попадут многие массовые мероприятия и конференции

По Украине из-за коронавируса будут временно закрывать школы и запрещать массовые скопления людей.

Об этом в Новых Санжарах заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

"В ближайшее время мы будем вводить ограничительные противоэпидемические меры. Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций", – заявил он.

Под запрет в том числе попадут и спортивные мероприятия.

Закрывать будут и школы: "Будет разрыв учебного процесса, чтобы уменьшить массовые скопления людей, ведь вирус передается воздушно-капельным путем".

Также Ляшко подчеркнул, что скупать маски нет необходимости, потому что "маски – это не защита. Это обманчивое ощущение безопасности".

Как ранее сообщал Фокус:

При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.

Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Жену украинца тоже забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.

Сегодня в Черновицкой ОГА сообщили, что госпитализировали еще двоих украинцев с подозрением на коронавирус. Вчера госпитализированных было четверо.