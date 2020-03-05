Коронавирус в Украине: Минздрав анонсировал отмену массовых мероприятий и закрытие школ
2020-03-05 12:57:14
Также под временный запрет попадут многие массовые мероприятия и конференции
По Украине из-за коронавируса будут временно закрывать школы и запрещать массовые скопления людей.
Об этом в Новых Санжарах заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
"В ближайшее время мы будем вводить ограничительные противоэпидемические меры. Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций", – заявил он.
Под запрет в том числе попадут и спортивные мероприятия.
Закрывать будут и школы: "Будет разрыв учебного процесса, чтобы уменьшить массовые скопления людей, ведь вирус передается воздушно-капельным путем".
Также Ляшко подчеркнул, что скупать маски нет необходимости, потому что "маски – это не защита. Это обманчивое ощущение безопасности".
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки.
- При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.
- Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
- Жену украинца тоже забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.
- Сегодня в Черновицкой ОГА сообщили, что госпитализировали еще двоих украинцев с подозрением на коронавирус. Вчера госпитализированных было четверо.