В Украине проверяют шесть человек на коронавирус. В Черновцах госпитализировали троих

Специфичной терапии для лечения зараженных не существует, соответственно больным предоставляется симптоматическое лечение

В Украине – шесть подозрений на коронавирус. Все "подозреваемые" изолированы.

Об этом на брифинге рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

По словам Ляшко, некоторые образцы биоматериала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья. Остальные доставят туда в течение дня.

Ровенское издание Радио Трэк пишет, что один из "подозреваемых" – студент из Черновцов, который приехал к родителям в Ровно.

Сейчас первокурсник Черновицкого медуниверситета госпитализирован. Он находится в инфекционном отделении центральной городской больницы.

Фото: radiotrek.rv.ua

Также известно, что с подозрением на коронавирус в Черновцах госпитализировали двух мужчин и одну женщину.

Карету скорой помощи, на которой их доставили в больницу, сразу же отправили на дезинфекцию.

Водители были одеты в специальные защитные костюмы. В больнице уверяют, что сдадут их на утилизацию.

В самой больнице также все одеты в защитную одежду и респираторы.

Дезинфекция кареты скорой помощи / Фото: hromadske.ua

Замминистра Ляшко отметил, что специфичной терапии для лечения зараженных не существует, соответственно больным предоставляется симптоматическое лечение.

"Мы рекомендуем семейным врачам начинать лечение и вести медико-санитарное наблюдение за каждым случаем. В случае массового распространения госпитализация будет необязательной", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.

Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.