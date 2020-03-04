В Украине проверяют шесть человек на коронавирус. В Черновцах госпитализировали троих
2020-03-04 13:54:49
Специфичной терапии для лечения зараженных не существует, соответственно больным предоставляется симптоматическое лечение
В Украине – шесть подозрений на коронавирус. Все "подозреваемые" изолированы.
Об этом на брифинге рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.
По словам Ляшко, некоторые образцы биоматериала уже находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья. Остальные доставят туда в течение дня.
Ровенское издание Радио Трэк пишет, что один из "подозреваемых" – студент из Черновцов, который приехал к родителям в Ровно.
Сейчас первокурсник Черновицкого медуниверситета госпитализирован. Он находится в инфекционном отделении центральной городской больницы.
Фото: radiotrek.rv.ua
Также известно, что с подозрением на коронавирус в Черновцах госпитализировали двух мужчин и одну женщину.
Карету скорой помощи, на которой их доставили в больницу, сразу же отправили на дезинфекцию.
Водители были одеты в специальные защитные костюмы. В больнице уверяют, что сдадут их на утилизацию.
В самой больнице также все одеты в защитную одежду и респираторы.
Дезинфекция кареты скорой помощи / Фото: hromadske.ua
Замминистра Ляшко отметил, что специфичной терапии для лечения зараженных не существует, соответственно больным предоставляется симптоматическое лечение.
"Мы рекомендуем семейным врачам начинать лечение и вести медико-санитарное наблюдение за каждым случаем. В случае массового распространения госпитализация будет необязательной", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки.
- При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.
- Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
- Жену украинца тоже забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.