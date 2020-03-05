В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек

Накануне они путешествовали по Италии. Никаких подробностей пока не сообщают

В Черновицкой области госпитализировали еще двоих украинцев с подозрением на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Накануне госпитализированные путешествовали по Италии. Никаких подробностей пока не сообщают.

Вчера в больницу с подозрением на коронавирус попали еще трое местных жителей.

Еще один "подозреваемый", студент из Черновцов, лег в больницу в Ровно, куда он приехал к родителям.

Как ранее сообщал Фокус:

При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.

Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Жену украинца тоже забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.