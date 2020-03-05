В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двоих человек
2020-03-05 10:51:38
Накануне они путешествовали по Италии. Никаких подробностей пока не сообщают
В Черновицкой области госпитализировали еще двоих украинцев с подозрением на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
Накануне госпитализированные путешествовали по Италии. Никаких подробностей пока не сообщают.
Вчера в больницу с подозрением на коронавирус попали еще трое местных жителей.
Еще один "подозреваемый", студент из Черновцов, лег в больницу в Ровно, куда он приехал к родителям.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки.
- При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.
- Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
- Жену украинца тоже забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.
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