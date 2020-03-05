В Черновцах из-за коронавируса закроют на карантин школы и отменят концерты
2020-03-05 13:42:38
Решение должны принять в ближайшие часы
В Черновцах готовятся ограничить массовые мероприятия и закрыть на карантин учебные заведение. Об этом сообщил на брифинге глава областной ОГА Сергей Осадчук.
По его словам, через несколько часов будет созвано заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором будет принято решение о введении карантина для всех дошкольных заведений, школ, а также вузов.
"Вводим ограничения мероприятий с большим скоплением людей. То есть, концерты, которые запланированы, будут отменены или перенесены", – сказал Осачук.
На какой срок планируется ввести ограничения он не уточнил
Осачук н также призвал людей с симптомами ОРВИ, которые также возникают и при коронавирусной инфекции, обращаться к врачам и не бояться неадекватной реакции соседей.
"У нас есть случаи, когда люди чувствуют симптомы заболевания и бояться обращаться к врачам, потому что если это станет известным, у них могут быть негативные последствия со стороны соседей", – отметил глава ОГА.
Напомним, сегодня на брифинге в Новых Санжарах замглавы МОЗ, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
"В ближайшее время мы будем вводить ограничительные противоэпидемические меры. Будем запрещать проведение массовых мероприятий, конференций", – заявил он.
Под запрет в том числе попадут и спортивные мероприятия.
Закрывать будут и школы: "Будет разрыв учебного процесса, чтобы уменьшить массовые скопления людей, ведь вирус передается воздушно-капельным путем".
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 марта в Черновцах подтвердили первый случай заражения коронавирусом в Украине. Мужчина недавно прибыл из Италии. На границе симптомов у него не выявили, проявились они только на вторые сутки.
- При этом в МОЗ говорят, что мужчина следовал предоставленным рекомендациям и сразу по возвращению домой находился на самоизоляции.
- Когда у него проявились симптомы, он обратился к семейному врачу и был на специализированной "скорой" доставлен в инфекционное отделение больницы. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.
- Жену украинца тоже забрали в больницу на обсервацию по требованию ее соседей.