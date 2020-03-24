Депутатов на внеочередном заседании Рады могут одеть в спецодежду, – СМИ

Само заседание якобы планируют на конец недели – 26 или 27 марта

Внеочередное заседание Верховной Рады может состояться к концу недели, но минимум 20% "Слуги народа" не хотят в нем участвовать.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на свои источники.

Утром того же дня должно состояться и заседание фракции "Слуги народа".

Также источники издания говорят, что на время проведения заседания нардепам могут раздать спецодежду, но о каких именно средствах защиты идет речь – пока не уточняется.

Кроме того, пока не известно, сколько депутатов придут в Раду: якобы около 20% "слуг" из-за ситуации с распространением COVID-19 среди депутатов не хотят участвовать в заседании.

Что касается возможных дат проведения заседания, то глава фракции "СН" Давид Арахамия якобы настаивал на 26 марте, а спикер Рады Дмитрий Разумков – на пятнице, 27 марта.

Ранее СМИ сообщали, что внеочередное заседание Рады может состояться сегодня, 24 марта.

Именно на нем якобы и должны были ввести ЧП, но вчера вечером, в эфире ICTV, премьер Денис Шмыгаль заявил, что во введении чрезвычайного положения нет необходимости.

Правда, все может измениться, в зависимости от темпов распространения коронавируса в Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

Также коронавирус подозревают у нардепов Сергея Вельможного ("Довира") и Алекснадра Лукашева (ОПЗЖ).