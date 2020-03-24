Депутатам закупают спецкостюмы, респираторы и перчатки, – Качура

Вскоре должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады

Аппарат Верховной Рады закупает для народных депутатов Украины очки, респираторы 3-й степени защиты, костюмы и перчатки.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" по работе со СМИ Владимир Кацман.

На вопрос одного из подписчиков Кацмана в соцсети "Шутите?", тот в комментариях ответил: "Лучше б это было шуткой. Только что "Слуга народа" (Александр, – ред.) Качура подтвердил в эфире".

Сам народный депутат Александр Качура заявил Telegram-каналу PavlovskyNEWS: "По моей информации, аппарат Верховной Рады закупает очки, респираторы 3-й степени защиты, костюмы, перчатки и будут предоставлять их народным депутатам".

Ранее сообщалось, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться к концу текущей недели, но минимум 20% "Слуг народа" не хотят в нем участвовать. Утром того же дня должно состояться и заседание фракции "Слуги народа".

Также, по данным СМИ, на время проведения заседания нардепам могут раздать спецодежду. Кроме того, пока не известно, сколько депутатов придут в Раду: якобы около 20% "слуг" из-за ситуации с распространением COVID-19 среди депутатов не хотят участвовать в заседании.

Стоит также отметить, что по данным УНИАН, внеочередное заседание Верховной Рады, которое должно было состояться в четверг, 26 марта, перенесено.

По данным СМИ, заседание монобольшинства с участием президента Украины Владимира Зеленского состоится в пятницу, 27 марта, с 12:00 до 14:00. А заседание, на котором должны быть рассмотрены антикоронавирусные законопроекты, намечено на субботу, 28 марта.

Как ранее сообщал Фокус: