Понад 30 млрд гривень із COVID-Фонду було витрачено з порушеннями, — Держаудит

Найбільше запитань викликають витрати Укравтодору. Там із порушеннями витратили майже половину із виділених 26,1 млрд грн.

Держаудит провів перевірку видатків із Фонду боротьби з COVID-19. У ході аналізу знайшли порушень та проблем на понад 30 млрд гривень. Про це йдеться у звіті Держаудитслужби.

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Усього з 78,4 мільярда гривень COVID-фонду використали 67,9 мільярдів. З них під контроль Держаудитслужби потрапило 59,9 мільярдів. З них витрати 30,1 мільярдів гривень містили порушення та проблемні питання.

Служба перевіряла 12 держустанов, яким було направлено гроші фонду.

Однак, при порівнянні цифр варто розуміти, що відсоткове співвідношення охоплених аудитом коштів у кожному підрозділі держустанов різне.

Найкраще використали гроші у Міністерстві внутрішніх справ та Державному управлінні справами – вони витратили 100% передбаченої суми. Найгірше впоралися у Фонді держмайна (30%) та Мінсоцполітики (58%).

Чимало питань викликають кошти, виділені Укравтодору. На автомобільні дороги спочатку спрямували 26,1 млрд грн. Порушень було зафіксовано на 12,5 млрд грн. З цієї суми 7,5 млрд грн. — гроші для підрядників, які перемогли на тендерах.

Також багато порушень знайшли у видатках грошей Мінсоцполітики, йдеться про 7,6 млрд грн, та Мінекономіки — 5 млрд грн.

Для порівняння, в МОЗ було виявлено порушення та проблеми на 3,9 млрд грн, але охоплення аудитом тут менше.

Як відомо, Фонд боротьби з коронавірусом з'явився у 2020 році, коли пандемія стала проблемою для країни.

Цей Фонд був створений тимчасово (на період дії карантину) для фінансування додаткових витрат на охорону здоров'я та соціальних витрат, пов'язаних безпосередньо з епідемією. До Фонду залучили кошти ЄС, урядів інших держав та грантових організацій.

Частину грошей фонду також витрачали на будівництво доріг, виплати з безробіття, доплати поліцейським та військовим.