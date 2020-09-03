Исследование КМИС: почти 90% украинцев поддерживают "Большую стройку"

Подавляющее большинство граждан Украины положительно относятся к реализации государственной программы «Большая стройка» и хотят видеть больше отремонтированных и построенных дорог, больниц, школ и детских садиков. Таковы результаты исследования, проведенного в августе этого года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Результаты исследования представил на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» заместитель директора КМИС Антон Грушецкий. Он отметил, что 89,8% респондентов одобряют государственные инвестиции в развитие инфраструктуры.

По мнению около половины участников исследования, больше всего средств нужно вкладывать в ремонт дорог. На втором месте оказались больницы, далее - учебные заведения для детей.

При этом важность инфраструктурных проектов для украинцев чрезвычайно высока. Отвечая на вопрос, какие инициативы команды Президента вызывают наибольшую поддержку, участники исследования на первое место поставили прекращение огня на Востоке Украины (80,6%), а на второе - программу «Большая стройка» (67%), оставив позади кредиты для бизнеса (38,4%) и рынок земли (14%).

Развитие инфраструктуры не должно останавливаться на период карантина, убеждены 85,2% респондентов.

Исследование проводилось методом прямого опроса 6-19 августа. В исследовании приняли участие 2049 респондентов из всех регионов Украины (кроме АР Крым).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет быть президентом, после которого в Украине появятся дороги. Он отметил, что, несмотря на экономический кризис и коронавирус, в 2020 году в Украине построят 5 тыс. км дорог. По его словам, это в 9 раз больше чем в прошлом году.