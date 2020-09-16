В 5 раз выше среднего. Кабмин изменил условия для занесения регионов в "красную" зону карантина

Теперь решение об ужесточении карантина будет приниматься только совместно с местными комиссиями и только в случае превышения в 5 раз среднего по стране уровня заболеваемости Covid-19.

Кабинет министров Украины изменил условия разделения регионов на зоны карантина по уровню эпидемиологической безопасности.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 16 сентября.

"По результатам общения с главами городов в понедельник была согласована позиция правительства... с руководителями больших областных центров. В первую очередь предлагаем, чтобы регионы также были привлечены к принятию решения об установлении наивысшего уровня ограничений – "красной зоны", – заявил на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль

Таким образом, теперь если Госкомиссия по ТЭБ и ЧС решит установить "красный" уровень в каком-то регионе, то к этому будет привлекаться и региональная комиссия с "консультативным" правом голоса.

"Второй важный момент – вопрос установления в регионе "красного уровня", так называемого, то есть это практически "локдаун" региона, будет рассматриваться в случае превышения в 5 раз среднего по стране уровня заболеваемости Covid-19", – сообщил премьер.

Видео: YouTube / "КабМін"

Министр здравоохранения Максим Степанов уточнил, что будут внесены правки в первоначальное постановление Кабмина от 22 июля №641 о зонировании и его критериях.

По его словам, "красный" уровень эпидемической опасности теперь будет устанавливаться не только в случае превышения среднего по стране уровня заболеваемости Covid-19 более чем в 5 раз за 14 дней, но также в случае загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона более 5 дней подряд.

Из нововведений – теперь полный запрет работы образовательных учреждений на территории региона с "красным" уровнем будет приниматься только общим решением государственной и региональной комиссий ТЭБ и ЧС.

Скриншот: YouTube / "КабМін"

Степанов отметил, что в регионах с "зеленым", "желтым" и "оранжевым" уровнем будут запрещать посещение учреждений дошкольного, среднего, и внешкольного образования только в случае, когда на самоизоляцию будет отправлено более 50% класса.

Кроме того, по новым правилам, на территории региона с "оранжевым" уровнем опасности исключается норма о запрете на перевозку общественным транспортом, где заполнено более 50% посадочных мест.

Согласно постановлению правительства Украины от 22-го июля №641, начиная с 1 августа регионом с широким распространением Covid-19 считались регионы, в которых загруженность коек в учреждениях здравоохранения, отведенных для госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд.

"В случае загруженности коек в учреждениях здравоохранения региона, для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covіd-19 в течение пяти дней подряд на территории всего региона устанавливается уровень эпидемической опасности: "Оранжевый" – в случае загруженности от 50 до 75 процентов количества коек; "Красный" – в случае загруженности 75 и более процентов количества коек", – сообщалось в постановлении.

Графы с процентовкой загруженности койко-мест на Covid-дашборде Кабмина нету. Через эту систему можно посмотреть общую загруженность койко-мест в процентах, а также количество свободных коек по каждой отдельной области в штуках.

Данные: Covid19.gov.ua

Однако "красную зону" назначают не всей области сразу, а по отдельным территориальным единицам – районам с определенным пороговым количеством населения. Так вот процента загруженности койко-мест именно для каждого конкретного подотчетного района эта информпанель не предоставляет.

Информацию о проценте свободных коек вы не найдете и на дашборде от "YouСontrol". На интерактивной инфографике от СНБО можно найти разные показатели, но уровня загруженности коек там тоже нет. Об этом показателе украинцам на ежедневных брифингах сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

То, что по прогнозам премьера Дениса Шмыгаля должно было случиться к началу октября (прирост 3000 заболевших в день и 80% заполняемость коек),вызрело на три недели раньше.

В среду, 16 сентября, в Украине зарегистрировали 2 958 новых заболевших коронавирусом, и 76 человек – погибших от осложнений, вызванных Covid-19, что является абсолютным антирекордом летальных исходов за сутки с начала эпидемии.