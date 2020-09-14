"Красная зона" выросла: в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование

В "опасную" зону добавили города Чоп, Нежин и Канев, а также отдельные районы Львовской и Хмельницкой областей.

В понедельник, 14 сентября, в Украине вступило в силу новое эпидемиологическое зонирование в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Новую карту утвердила Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а опубликовал у себя в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

В "красную зону", в которой запрещается работа общественного транспорта, школ, университетов, ТРЦ, кафе и ресторанов на следующих 14 дней попали:

город Чоп Закарпатской области ;

; города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, а также Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области ;

; Самборский и Пустомытовский районы Львовской области ;

; города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области ;

; город Дубно Ровенской области ;

; города Тернополь, Бережаны и Чертков, а также Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области ;

; Великобурлукский район Харьковской области ;

; город Славута и Волочисский район Хмельницкой области ;

; город Канев Черкасской области ;

; город Черновцы, а также Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области ;

; город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

С прошлого зонирования "красная зона" выросла: добавился Чоп, Нежин, Канев, а также Львовщина и Хмельниччина.

Инфографика: Telegram / Nemchinovoleh

"Оранжевая" зона карантина также расширилась: в нее вошел Киев, Винница, Харьков, Сумы, Хмельницкий, Ужгород и Львов.

В этой зоне запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 квадратных метров. Также запрещена деятельность хостелов, спортзалов и фитнес-центров. Кроме того, ограничена работа развлекательных заведений и приостановлен прием детей в детские лагеря.

В "желтую", предупредительную зону карантина, где к масочному режиму добавили только запрет на посещение домов престарелых, вошли: Николаев, Луцк, Житомир, Одесса, Ровно, Купянск, Конотоп, Черкассы, Чернигов, Борислав, Березань, Борисполь и Яремча.

Таблица: Telegram / Nemchinovoleh

В остальной, "зеленой" Украине сохраняется обязательным остается наличие маски во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции: 1 человек на 5 квадратных метров; в учреждениях культуры: заполненность до 50% мест; а также перевозка людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест.

Напомним, за прошлые сутки, 13 сентября в Украине выявили 2 476 заболевших коронавирусом.