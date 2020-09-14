Covid-19 не отступает: Израиль вводит режим самоизоляции до середины октября

В воскресенье, 13 сентября, правительство Израиля, после более чем семи часов жарких дебатов, решило ввести в стране режим самоизоляции, чтобы замедлить распространение коронавируса Covid-19.

"Цель самоизоляции – снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с Covid-19", – передает решение властей "The Jerusalem Post".

Карантин вступит в силу в пятницу, 18 сентября, на которую приходится Рош ха-Шана – еврейский Новый год, и продлится до 9 октября, то есть до следующего большого еврейского праздника – Симхат-Тора.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил на брифинге после голосования за введение режима и сообщил, что ему жаль, что семьи не смогут встретить праздники вместе, и отметил, что это на такой непопулярный шаг властям пришлось пойти, иначе "вирус будет распространяться и дальше".

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн выступил после премьер-министра: "Очевидно, я должен быть счастлив как человек, чье предложение было принято, но это не так... В течение трех месяцев я пытался сделать все, чтобы мы могли жить при пандемии коронавируса и сохранить количество больных на уровнях, с которыми могла бы жить система здравоохранения".

"К сожалению, сегодня это уже не так. В сложившихся обстоятельствах у нас не было выбора", – пояснил министр.

В течение этого периода будут закрыты почти все школы, рестораны, а также развлекательные и торговые центры. Израильтянам будет запрещено отдаляться от дома дальше, чем на 500 метров без веских причин.

"Госсектор будет работать в ограниченном режиме, как это было в марте и апреле", – сообщается в материале. Частному бизнесу разрешат продолжать работу, при следовании специальному протоколу безопасности. Отмечается также, что аэропорт в Тель-Авиве закрывать не станут.

В субботу Минздрав Израиля зафиксировал 2 715 новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того был отмечен рекорд числа пациентов, с тяжелым состоянием – 513 человек.

С начала эпидемии в Израиле выявили 155 604 случая заболевания Covid-19. Это всего на тысячу больше, чем выявили за весь период фиксации в Украине – 154 335. За прошлые сутки, 13 сентября в Украине выявили 2 476 заболевших коронавирусом.