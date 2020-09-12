Верной дорогой. Как украинская система тестирования на COVID идет к коллапсу

То, что по прогнозам премьера Дениса Шмыгаля должно было случиться к началу октября (прирост 3000 заболевших в день и 80% заполняемость коек), вызрело на три недели раньше.

11 сентября принесло Украине сразу несколько антирекордов по COVID-19. Количество выявленных заражений впервые превысило три тысячи, а в столице – 400 случаев. С понедельника Киев будет отнесен к "оранжевой" карантинной зоне. В субботу планка осталась на уровне – 3 103, последовал новый печальный рекорд – 72 умерших за сутки.

Больше того, косвенные признаки указывают, что ситуация может быть хуже и уже вышла из-под контроля. Дефицит мощностей лабораторий обозначился в конце августа и продолжает усугубляться.

Фокус разбирался, насколько официальные цифры отражают глубину проблемы.

Данные на 12 сентября. Скриншот: covid19.gov.ua

Пик будет "бешеным", или Айсберг из рекордов

Помимо Киева, 11 сентября “рекорды” установлены еще в ряде регионов. Это Тернопольская область, Одесская, Харьковская и Хмельницкая. Столица вышла на первое место по количеству активных случаев заболевания, обогнав Львовскую область .

Министр зравоохранения Максим Степанов категоричен: мы слишком легко перевалили за очередной психологический рубеж и "слишком легко относимся к санитарным правилам". Это значит, что замаячила преспектива коллапса медицины.

"Исходя из того, с какой легкостью мы перевалили за 2 тысячи, а потом – за три тысячи, а с другой стороны – легкомысленное отношение к санитарным правилам, – все это говорит, что мы идем не по наилучшему сценарию, мягко говоря... Нам элементарно может не хватить врачей в какой-то момент", – говорит глава Минздрава.

Хирург одной из киевских больниц подтвердил Фокусу, что ситуация в больницах накаляется. "Нам выдают по две маски в неделю. Коллега – руководитель отделения, переквалифицированного под прием больных с коронавирусом, с начала эпидемии получила только две обещанные надбавки. Те, кто ложатся в мое отделение не могут получить тест на коронавирус по месту жительства, всем приходится идти в частные клиники. Совершенно непонятно, куда ушли деньги, которые планировалось потратить на борьбу с Covid-19. Если так пойдет и дальше – врачи просто начнут увольняться", – делится собеседник.

Эксперты дают понять: к новостям об антирекордах стоит привыкать. По словам инфекциониста Вадима Аристова, настоящий пик заболеваемости еще впереди, и он будет “бешеным”. Вирус начнет бесконтрольно распространяться, захватив все социальные группы и регионы. И показатель в "10 тысяч зараженных в день" станет будничной фразой.

К таким же выводам можно прийти, воспользовавшись онлайн-калькулятором по прогнозированию динамики эпидемии. По прогнозу, смоделированному журналистом Фокуса еще в середине августа, к 12 сентября количество новых случаев должно было достигнуть 4 тысяч, а умерших – 70 человек. Согласно этой же модели, к началу октября показатели соответственно будут 9 тысяч случаев и 150 умерших, а 31 октября – 18 тысяч случаев и 430 смертей.

Но проблема в том, что "рекорды будущего" нет возможности фиксировать – тестировать украинцев в таких объемах просто не получится.

В очереди на ПЦР

На первый взгляд, возможности лабораторий растут. Если 1 августа провели 12,4 тысячи ПЦР-тестов, 14 августа – 20,9 тысячи, 31 августа – 22,6 тысячи, то 9 сентября эта планка была поднята до 29,7 тысяч. Однако этот рост недостаточен.

По сравнению с августом, выросла доля выявлений новых случаев относительно всех, кто сдал анализы. Так, по данным Минздрава, 1 августа доля выявления составила 11%. 14 августа она составила 12,4%. А вот в последние две недели этот процент вырос еще больше. 31 августа он составил 13,5%, 7 сентября – 14,4%, а 9 сентября – 14%.

Несмотря на увеличение объемов тестирования, растет и доля позитивных результатов – тревожный звоночек.

Нехорошая ситуация складывается в Харькове, где уже около четверти всех тестируемых – пациенты с пневмониями. 9 сентября во всех лабораториях области проведен 1401 тест, из них 291 – людям с легочной симптоматикой. Всего позитивных результатов по области – 510 случаев, рекордная доля в 36,4%.

Для понимания ситуации важно обращать внимание не только на рекорды выявленных больных, но и на показатели неудовлетворительной работы лабораторий.

Тянутся хвосты

По данным сайта http://covid19.gov.ua, в лабораториях страны ежедневно накапливаются "остатки" – по 20 тысяч с лишним непротестированных образцов.

Согласно официальной отчетности, 31 августа уже наблюдалась проблема с остатками образцов, которые ждали своей очереди на тестирование. В Волынском областном лабцентре они составили 1350 (при 542 протестированных), в Одесском – 966 (протестировано 722), Харьковском – 1338 (исследовано 736 образцов), Черновицком – 1400 (проверено 612), Киевском городском – 1203 (за день обработано 846). При этом в частных лабораториях (а в той же столице в них объемы тестирований превышали государственный лабцентр) “остатков” или не было вообще, или они составляли небольшую долю от проделываемой за день работы.

Уже через неделю, 7 сентября, ситуация усугубилась. С этого дня, напомним, в Киеве вступил запрет на проведение ПЦР-тестов гражданам без подозрения на COVID – все ресурсы были переброшены на возможных больных. Если на Волыни “затор” схлынул (300 остатка при 474 проведенных анализах), как и в Черновцах (осталось всего 21 при 576 анализах), то в городах-миллионниках – отнюдь.

А то будет, как в Одессе

Вопиющая ситуация сложилась в Одессе. Там 9 сентября в лабцентре Минздрава ПЦР-тесты не проводились вовсе – закончились. К концу дня в ожидании их появления скопилось 2250 пробирок.

Блогер-медик Семен Есилевский иронизирует на Facebook по поводу резкого одесского дефицита: нет худа без добра. "Это прискорбное событие произошло в аккурат тогда, когда очередной раз пересматривались карантинные зоны. Из-за резкого провала в выявляемости (нули два дня подряд) Одесса, элегентным финтом, избежала перехода из желтой зоны в оранжевую. Скажите, как удачно совпало?" – написал Есилевский.

Проблема "пробок" в лабораториях нарастает пока еще не по экспоненте, но мы уже на пороге этого. Одесскую ситуацию вряд ли допустят к повторению в Киеве, а вот в регионах она вполне возможна – следующим кандидатом может стать тот же Харьков с очередью почти в три тысячи образцов.

Накопление очереди из пробирок имеет простое последствие для статистики: "сегодняшние" цифры могут показывать ситуацию недельной давности. Люди с подозрением на коронавирус, безусловно, должны находиться на самоизоляции, но отсутствие четкого диагноза для бессимптомных носителей влияет на планку дисциплины. Не говоря уж про более активное выявление таких "бессимптомщиков без подозрения”.

С трехнедельной задержкой

О том, как бывает на практике, рассказала адвокат Екатерина Ищенко на своей странице в Facebook. По словам Екатерины, в конце прошлой недели она почувствовала характерную симптоматику COVID (затруднения дыхания, пропало обоняние и т.д.) и обратилась к семейному врачу. Тот ответил ей, что в порядке очереди протестироваться будет возможно через 17 дней (!). И только с подключением всех адвокатских талантов и возможностей женщине удалось добиться тестирования спустя несколько дней.

“Данные (заболеваемости – Ред.) приходят с трехенедельной задержкой относительно фактической ситуации – о каких “(анти)рекордах” нам отчитывается МОЗ?” – спрашивает Екатерина. Кстати, по ее словам, вирус у нее так и не обнаружили.

Карантин вслепую

Кроме того, что официальные данные выявленных больных и проведенных тестирований довольно мало говорят о реальной картине (не считая, конечно, количества “тяжелых случаев” и смертей), можно сделать допущение о том, что не все совпадения случайны.

Примером может стать киевский рекорд и решение о введении “оранжевых ограничений” в столице. Впервые предыдущий психологический рубеж, 300 случаев, был преодолен 23 августа, потом вновь – второго сентября, и с тех пор колебался около этого показателя. К примеру, 9 сентября было выявлено 310 заболевших, 10 сентября – 298. А в пятницу 11 сентября – 404, на сотню с лишним больше.

Семен Есилевский совпадением киевский рекорд и "оранжевый статус" не считает. "Конечно же по чисто случайному совпадению все цифры резко рванули вверх сразу же после коррекции карантинных зон. До заседания кабмина планку в 300 новых в день Киев не преодолевал, а сразу же после резко скакнул на 400+. Конечно же это чисто случайно, ни малейших сомнений", – иронизирует медик.

Стоит уточнить, что под вопросом стоит вовсе не опасность ситуации, действительно растущие темпы заболеваемости или необходимость карантинных ограничений. Любые противоэпидемиологические меры должны исходить из владения ситуацией, то есть как можно более широкого выявления числа больных и носителей. А в Украине постепенно вызревает коллапс системы тестирования, из-за которого власти действуют практически вслепую, а невыявленные носители, вместо изоляции, продолжают вирус распространять.

При этом готовность общества согласиться с жестким карантином наподобие весеннего упала, а миллиарды, которые стоило вложить в том числе и в оборудование лабораторий, ушли на мегапроекты вроде дорожного строительства.

Киевский хирург, собеседник Фокуса, советует украинцам начинать борьбу с эпидемией с себя. "Они могут сколько угодно менять правила или раскрашивать зоны. Это все лишено смысла, пока люди не начнут выполнять правила. Задача государства – обеспечивать выполнение этих правил. Людей надо учить, а тем кто не верит – показывать людей, которые лежат в реанимации с коронавирусом", – говорит врач.