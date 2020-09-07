"Более 10 тысяч больных". Инфекционист рассказал о следующей волне коронавируса в Украине

По мнению Вадима Аристова, основной фактор, который будет способствовать большей заболеваемости осенью – это тот факт, что люди больше времени проводить внутри помещений.

Инфекционист и стратег Вадим Аристов сообщил, что следующий пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 будет бешеным. Об этом он сообщил во время чата на Главреде.

По мнению Аристова, в Украине в день будут регистрировать более 10 тысяч больных коронавирусом.

По его словам, количество больных увеличивается из-за распространения среди популяции, где вирус проникает во все новые и новые группы населения и географические части. Поэтому возрастает скорость инфицирования.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится. Он также заявил, что увеличение случаев инфицирования COVID-19 не связано с увеличением количества проводимых тестов.

"Во-вторых, мы постепенно снижаем уровень запретов, что приводит к более эффективного распространения инфекции между людьми. В-третьих, снижается среднесуточная температура и изменяется влажность – эти факторы существенно влияют на скорость распространения вируса. Каждый градус связан с ростом эффективности распространения", – говорит Аристов.

По его мнению, основной фактор, который будет способствовать большей заболеваемости осенью – это тот факт, что люди больше времени проводить внутри помещений. В этих помещениях будет ниже уровень воздухообмена и недостаточная влажность.