Глава Минздрава Украины Максим Степанов на брифинге сообщил, что в Украине увеличились случаи госпитализации с коронавирусной инфекцией, и заявил, что если украинцы не будут соблюдать профилактические меры (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком), то преодолеть эпидемию не получится.

Об этом сообщает издание ГОРДОН.

По словам министра, в настоящее время в украинских больницах заполнено 44% койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.

"У нас увеличивается количество занятых койко-мест, отведенных под лечение больных COVID-19. В целом на сегодня, если взять людей уже с подтвержденным диагнозом COVID-19 и людей, которые уже поступили, но еще ожидают подтверждения диагноза, то занято уже 44% койко-мест", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что без профилактических мероприятий страна не сможет справиться с эпидемией.

"Это очень тяжелая болезнь, и победить ее исключительно силами системы здравоохранения, исключительно силами врачей без вас, уважаемые украинцы, просто невозможно. Невозможно победить COVID-19, если мы не будем придерживаться тех правил, которые нам диктует новая реальность. Мы должны это понять. Это никакие не экстренные мероприятия. Это просто наша жизненная необходимость – пользоваться масками, придерживаться дистанции, использовать антисептики. По-другому вирус остановить невозможно. Он как передавался воздушно-капельным путем, так и передается", – сказал министр.

Он отметил, что рост заболеваемости в Украине значительно увеличился в последнее время, хотя в стране остается достаточно низкий процент летальности.

"Вы видите, как заполняются койко-места в стране. Это все происходит очень быстро…Да, действительно в сравнении с европейскими странами и США у нас достаточно низкий процент летальности. Но все равно от коронавируса умирают люди", – сказал Степанов.

Напомним, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 2 495 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 1 015 человек, умерли 51.