Школам и детсадам в "красной зоне" позволили работать

В Минздраве Украины решили, что в "красной" карантинной зоне будут применяться не все ограничения, а лишь те, что дают наиболее положительный эффект. Школы и дошкольные учебные заведения в "опасных" зонах смогут продолжить свою работу, если местные власти не примут решение их закрыть.

К такому решению пришло Министерство здравоохранения Украины на селекторном совещании с мэрами городов, передает агентство "Укринформ".

Как сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, решение о закрытии школ будут принимать местные советы и Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Чтобы мы имели общую ответственность центральной и местной власти за те ограничения, которые вводятся, что за ними будет осуществляться контроль, и на это будет влияние. Поэтому школы и детские сады есть в перечне тех ограничений, которые могут запрещаться в "красной" зоне, но решение, будут ли они закрываться в этом конкретном районе или городе, будет приниматься совместно национальным уровнем с органами местного самоуправления", – цитирует главврача информ-агентство.

Также на селекторном совещании было решено, что если в учебном заведении 50% и более классов были отправлены на самоизоляцию, то такие школы должны закрываться на 14 дней. Такое нововведение рассмотрят на заседании Кабмина в среду, 16 сентября.

Во вторник, 15 сентября глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил на брифинге в Женеве, что закрывать школы из-за пандемии Covid-19 необходимо только в крайнем случае, поскольку миллионы детей по всему миру и так месяцами не посещали учебу. Причем, как считают в ВОЗ решение запретить учебу должно быть временным и приниматься "по ситуации" только в отдельных регионах, а не во всей стране сразу.

Напомним, в понедельник, 14 сентября, в Украине вступило в силу новое эпидемиологическое зонирование в связи с распространением коронавируса Covid-19, согласно которому "красная" карантинная зона в стране выросла: в нее добавили города Чоп, Нежин, Канев, Славуту, а также отдельные районы Львовской и Хмельницкой областей.