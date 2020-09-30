30 тысяч в день? Удалось ли Степанову выполнить обещание о тестах на COVID-19
Уверенные 30 тысяч в день не выполнялось, но порой цифры были близки
Еще в августе министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что к середине сентября количество ПЦР-тестов на COVID-19 в сутки будет составлять 30 тысяч. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.
Проанализировав данные за последние две недели из аналитических панелей Covid-19 Кабмина, Фокус пришел к выводу, что хоть эти цифры и относительно близки к реальным, выйти на уверенные 30 000 в день не вышло.
Количество выполненных ПЦР-тестов на COVID-19:
|Дата
|Количество тестов
|15.09
|27794
|16.09
|29729
|17.09
|31092
|18.09
|29121
|19.09
|23927
|20.09
|19788
|21.09
|20781
|22.09
|22895
|23.09
|26779
|24.09
|27497
|25.09
|29273
|26.09
|23490
|27.09
|16533
|28.09
|24168
|Среднее:
|25284,5
На графике видно, что в выполнении тестов были взлеты и падения.
Инфографика: Фокус
Также Фокус проанализировал очередь непроверенных анализов на Covid-19. Хоть она и уменьшается, цифры остаются внушительными.
Непротестированные образцы в лабораториях Украины
|Дата
|Количество оставшихся образцов
|16.09
|25861
|17.09
|28061
|18.09
|31383
|19.09
|25825
|20.09
|19705
|21.09
|18736
|22.09
|18370
|23.09
|19114
|24.09
|19735
|25.09
|18746
|26.09
|16906
|27.09
|11243
|28.09
|13809
Динамика на графике:
Инфографика: Фокус
Напомним, 30 сентября количество новых случаев заболевания COVID-19 в Украине преодолело психологическую отметку в 4000 случаев в сутки. По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 28 сентября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 17, 51% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 13 809. Было проведено 24 168 ПЦР-тестирований.