30 тысяч в день? Удалось ли Степанову выполнить обещание о тестах на COVID-19

Уверенные 30 тысяч в день не выполнялось, но порой цифры были близки

Еще в августе министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал, что к середине сентября количество ПЦР-тестов на COVID-19 в сутки будет составлять 30 тысяч. Об этом сообщило Министерство здравоохранения в Facebook.

Проанализировав данные за последние две недели из аналитических панелей Covid-19 Кабмина, Фокус пришел к выводу, что хоть эти цифры и относительно близки к реальным, выйти на уверенные 30 000 в день не вышло.

Количество выполненных ПЦР-тестов на COVID-19:

Дата Количество тестов 15.09 27794 16.09 29729 17.09 31092 18.09 29121 19.09 23927 20.09 19788 21.09 20781 22.09 22895 23.09 26779 24.09 27497 25.09 29273 26.09 23490 27.09 16533 28.09 24168 Среднее: 25284,5

На графике видно, что в выполнении тестов были взлеты и падения.

Инфографика: Фокус

Также Фокус проанализировал очередь непроверенных анализов на Covid-19. Хоть она и уменьшается, цифры остаются внушительными.

Непротестированные образцы в лабораториях Украины

Дата Количество оставшихся образцов 16.09 25861 17.09 28061 18.09 31383 19.09 25825 20.09 19705 21.09 18736 22.09 18370 23.09 19114 24.09 19735 25.09 18746 26.09 16906 27.09 11243 28.09 13809

Динамика на графике:

Инфографика: Фокус

Напомним, 30 сентября количество новых случаев заболевания COVID-19 в Украине преодолело психологическую отметку в 4000 случаев в сутки. По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 28 сентября среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 17, 51% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 13 809. Было проведено 24 168 ПЦР-тестирований.