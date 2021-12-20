Не гірше за Mechanix. Для ЗСУ розробили перші тактичні рукавички (відео)

За декількома показниками українські рукавички перевершують відомий американський бренд, зокрема стійкість до проколу виявилася набагато вищою.

Для Збройних сил України розробили "Рукавички тактичні" (РТ) силами спеціалістів Головного управління розвідки та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ разом із Харківським заводом засобів індивідуального захисту. Про це повідомляє АрміяInform.

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Рукавички розробляли з 2018 року. За цей час вони пройшли багато тестів у військових. Наразі вже готовий фінальний варіант, який ще більше покращать для масового тестування в бойових та навчальних умовах. Розроблено дві версії рукавичок – рукавички захисні та рукавички тактичні. Перші призначені для СЗГ, а другі для інших родів військ.

Фото: АрміяInform

Заявляється, що основною перевагою тактичних рукавичок є наявність кевларового захисту кисті з тильного боку долоні. Таку ж тканину використовують у бронежилетах. Вони захистять військового від порізів та проколювань. Також вони досить теплопровідні, тому дозволять десанту спускатися на тросі гелікоптера без спеціальних пристроїв.

Рукавички порівняли з відомим американським виробником тактичних рукавичок Mechanix. Стверджується, що за міжнародним стандартом EN 388 українські рукавички перевершили американські аналоги.

[ + – ] Mechanix

Стійкість до стирання – 2 рівень для обох видів рукавичок;

Опір порізу – 1 рівень для Mechanix та 2 (вищий) рівень для РТ;

Опір розриву – 2 рівень для Mechanix та 3 рівень для РТ;

Стійкість до проколу – 1 рівень для Mechanix та 4 рівень для РТ.

Рукавички виготовляють із штучної шкіри, яка не зменшується у лінійних розмірах після намокання, на відміну від натуральної шкіри. Загалом до армії вже передали 20 тисяч пар рукавичок.

Нагадаємо, для Національної гвардії розробили жіночий бронежилет, який враховує анатомію тіла. Також повідомлялося, що Міноборони розробило бронежилет за стандартами НАТО. Він відповідає стандарту NU Standart 0101.06.