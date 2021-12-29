Для стабилизации бойцов. Германия передаст Украине мобильный полевой госпиталь (фото)

С 2014 года в Германии прошло лечение более 160 украинских военных, также было передано медтоваров и оборудования на 13 млн евро.

Германия передаст Вооруженным силам Украины мобильный полевой госпиталь Role-2. Об этом сообщает министр обороны Алексей Резников в Twitter.

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По словам министра, госпиталь поступит в Украину уже в январе следующего года. Начиная с 2014 года Германия предоставила Украине медицинских товаров и оборудования на 13 млн евро. Также за 7 лет в Германии прошли лечение более 160 украинских бойцов.

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Основная задача госпиталя Role-2 — стабилизация и, при необходимости, оперировании пострадавших перед их доставкой в больницу. Госпиталь состоит из:

амбулаторного отделения

нескольких палат

изоляторов и отделения интенсивной терапии

до и после операционной зоны, операционной

стоматологического отделения

лабораторные и радиологических отделений

административного отделения

Напомним, в начале декабря США передали Украине последний транш военной помощи, включающий стрелковое оружие и боеприпасы.

Также сообщалось, что в ВСУ протестировали новые зимние ботинки, которые стали легче и теплопроводнее.