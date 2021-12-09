США на этой неделе передаст Украине последний транш военной помощи

Заключительная поставка по программе, утвержденной 1 сентября, будет включать стрелковое оружие и боеприпасы.

До конца этой недели Украина получит от Соединенных Штатов последний транш военной помощи в рамках программы поддержки обороноспособности страны на сумму 60 миллионов долларов, одобренного американским президентом Джо Байденом 1 сентября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Джона Кирби.

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По его словам, транш будет включать стрелковое оружие и боеприпасы. Представитель Пентагона отметил, что в рамках этой программы Вашингтон ранее передал Киеву как летальное оружие, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin, так и нелетальное. Общая сумма помощи, вместе с последней поставкой, составляет 450 миллионов долларов.

В Пентагоне добавили, что в ноябре этого года около 150 членов оперативной группы Нацгвардии Флориды Gator прибыли в Украину для обучения украинских военных. Ведомство, исходя из соображений безопасности, не раскрыло, сколько бойцов американского спецназа на данный момент находятся в Украине. Также министерство обороны США отказалось рассказать о сроках обучения.

На этой неделе американские сенаторы рассмотрят проект оборонного бюджета США, который включает предоставление Украине военной помощи на сумму 300 миллионов долларов в следующем году.

Напомним, ранее Великобритания сообщила о намерении выделить Украине 1 млрд фунтов стерлингов (более 1,3 млрд долларов) кредита. В частности, эти деньги будут потрачены на сферу государственной безопасности.