Великобритания выделит новые кредиты Украине: Зеленский сообщил о $1,3 млрд поддержки

По словам президента, из Лондона пришли "великолепные новости". МИД Украины уточнил, что деньги направило британское Агентство по гарантированию экспортных кредитов.

Великобритания выделит дополнительно 1 млрд фунтов стерлингов (более 1,3 млрд долларов) для поддержки Украины. Об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства назвал это "великолепными новостями из Лондона".

"Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с (премьером Британии) Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов (4,63 млрд долларов)", – добавил Зеленский.

По информации министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, деньги потратят на проекты в сфере инфраструктуры, здравоохранения и чистой энергетики.

В МИД Украины заявили, что средства направило британское Агентство по гарантированию экспортных кредитов (UK Export Finance).

"Решение о дополнительном выделении более 35 миллиардов гривен на проекты по торговле и инвестициям подтверждает высокий уровень стратегического партнерства, достигнутый во время визита Зеленского в Лондон в октябре прошлого года", — цитирует пресс-служба МИД комментарий Кулебы.

Чиновники утверждают, что за эти деньги можно создать новые возможности для украинской экономики и бизнеса, а также повысить благосостояние украинцев.

Джонсон и пресс-служба правительства Великобритании не комментировали предоставление Украине дополнительной помощи.

Напомним, что Зеленский и Джонсон в октябре прошлого года подписали двустороннее соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Джонсон тогоа говорил, что "очень большой и толстый" документ стал результатом долгой и плодотворной работы.

Кулеба тогда ездил в Великобританию вместе с Зеленским и приглашал своего британского коллегу Доминика Рааба присоединиться к платформе по деоккупации Крыма.