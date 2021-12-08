Великобританія виділить нові кредити Україні: Зеленський повідомив про $1,3 млрд підтримки

За словами президента, з Лондона прийшли "чудові новини". МЗС України уточнило, що гроші надіслало британське Агентство з гарантування експортних кредитів.

Великобританія виділить додатково 1 млрд. фунтів стерлінгів (більше 1,3 млрд. доларів) для підтримки України. Про це повідомив у Twitter президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави назвав це "чудовими новинами з Лондона".

"Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів із (прем'єром Британії) Борисом Джонсоном торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів (4,63 млрд доларів)", — додав Зеленський.

За інформацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, гроші витратять на проєкти у сфері інфраструктури, охорони здоров'я та чистої енергетики.

У МЗС України заявили, що кошти направило британське Агентство з гарантування експортних кредитів (UK Export Finance).

"Рішення про додаткове виділення понад 35 мільярдів гривень на проєкти з торгівлі та інвестицій підтверджує високий рівень стратегічного партнерства, досягнутий під час візиту Зеленського до Лондона у жовтні минулого року", — цитує пресслужба МЗС коментар Кулеби.

Чиновники стверджують, що за ці гроші можна створити нові можливості для української економіки та бізнесу, а також підвищити добробут українців.

Джонсон та пресслужба уряду Великобританії не коментували надання Україні додаткової допомоги.

Нагадаємо, що Зеленський і Джонсон у жовтні минулого року підписали двосторонню угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Джонсон тоді говорив, що "дуже великий і товстий" документ став результатом довгої та плідної роботи.

Кулеба тоді їздив до Великобританії разом із Зеленським та запрошував свого британського колегу Домініка Рааба приєднатися до платформи по деокупації Криму.