США цього тижня передасть Україні останній транш військової допомоги

Заключне постачання за програмою, затвердженою 1 вересня, включатиме стрілецьку зброю та боєприпаси.

До кінця цього тижня Україна отримає від Сполучених Штатів останній транш військової допомоги у межах програми підтримки обороноздатності країни на суму 60 мільйонів доларів, схвалений американським президентом Джо Байденом 1 вересня. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву офіційного представника Пентагону Джона Кірбі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За його словами, транш включатиме стрілецьку зброю та боєприпаси. Представник Пентагону зазначив, що у межах цієї програми Вашингтон раніше передав Києву як летальну зброю, включаючи протитанкові ракетні комплекси Javelin, так і нелетальну. Загальна сума допомоги, разом із останнім постачанням, становить 450 мільйонів доларів.

У Пентагоні додали, що у листопаді цього року близько 150 членів оперативної групи Нацгвардії Флориди Gator прибули до України для навчання українських військових. Відомство, виходячи з міркувань безпеки, не розкрило, скільки бійців американського спецназу наразі перебувають в Україні. Також міністерство оборони США відмовилося розповісти про терміни навчання.

Цього тижня американські сенатори розглянуть проєкт оборонного бюджету США, який включає надання Україні військової допомоги на 300 мільйонів доларів наступного року.

Нагадаємо, раніше Великобританія повідомила про намір виділити Україні 1 млрд фунтів стерлінгів (понад 1,3 млрд доларів) кредиту. Зокрема, ці гроші будуть витрачені на сферу державної безпеки.