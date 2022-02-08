Голова МЗС Німеччини вирушила на Донбас

На фронт Анналена Бербок з метою безпеки одягла каску та бронежилет.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок прибула на Донбас, щоб поспілкуватися з місцевими жителями та з керівництвом неурядових організацій. Керівниця німецького зовнішньополітичного відомства також відвідала лінію розмежування, де спілкувалася з одним із командирів ЗС України, повідомляє DW.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На лінії фронту Анналена Бербок була близько 40 хвилин. Після спілкування з командувачем української військової частини, під час якого міністр закордонних справ отримала інформацію про стан справ на фронті, Анналена збирається зустрітись із представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

У співробітників Організації безпеки та співробітництва в Європі міністр закордонних справ Німеччини поцікавиться, зокрема, як дотримується режим припинення вогню на лінії між українськими військами та представниками окупантів.

Наступний пункт візиту Анналени – представники українських неурядових організацій.

Перед тим, як вирушити на фронт, міністр закордонних справ Німеччини заявляла, що має бажання на власні очі подивитися на обстановку і поспілкуватися з місцевими жителями.

Це другий день перебування Анналени Бербок в Україні. У понеділок, 7 лютого, Анналена зустрічалася з представниками українського уряду. На зустрічі міністр МЗС Німеччини заявила про те, що її країна підтримує Україну в конфлікті.

Перед від'їздом в Україну Анналена Бербок звернулася до журналістів. Вона сказала, що була вражена розсудливістю людей, які живуть в Україні на прифронтовій лінії, і тому має намір поговорити з ними, почути їхні проблеми, досвід та скарги.

Раніше Фокус повідомляв, що Анналена Бербок виступила на захист свого уряду, пославшись на постачання Україні 5000 армійських шоломів. Крім того, Німеччина допоможе Україні поновити під Одесою захисний бункер.

Держдеп США тим часом назвав умови, за яких Україна розглядатиме особливий статус Донбасу. Нові переговори відбудуться невдовзі в Нормандському форматі.

В одному з будинків на Донбасі знайшли цілий арсенал зброї, включаючи протитанкові міни, гранати, зброю та вибухові пристрої.