Держдеп США назвав умови, за яких Україна розгляне особливий статус Донбасу (відео)

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна висуває справедливі ідеї щодо виконання умов Мінських домовленостей, на відміну від Росії.

Україна протягом багатьох років сумлінно виконує Мінські угоди, на відміну від Росії. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з головою дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем, яка транслювалася на каналі Держдепартаменту на YouTube.

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У Держдепі вважають, що влада України рухатиметься до надання Донбасу особливого статусу при послідовній реалізації Мінських угод

"У [Мінських] угодах сказано про особливий статус Донбасу. Я вважаю, що за послідовних кроків Україна буде готова рухатися вперед", — повідомив голова відомства.

[ + – ] Про Мінські угоди Блінкен говорить з 45:45

За його словами, Штати та Україна вважають Мінські угоди способом вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Блінкен нагадав, що гаряча фаза конфлікту розпочалася після вторгнення Росії у 2014 році.

"Україна продовжує висувати справедливі ідеї щодо просування у виконанні Мінських домовленостей. Мінськ не уточнює деякі питання черговості кроків, які мають виконати сторони. Україна підходить до цього питання справедливо. Досі ми не бачили, щоб Росія робила те саме", — повідомив він.

Виконати Мінські угоди можна шляхом ведення переговорів та організацією зустрічей у нормандському форматі, сказав Блінкен.

Військова допомога Україні від США

Блінкен пригрозив РФ значними наслідками для російської економіки за продовження агресії в регіоні. Також Штати продовжують працювати над значним збільшенням військової допомоги Україні.

"Ми дозволили нашим [західним] союзникам постачати в Україну техніку американського виробництва. Ми розгорнули додаткові сили в ЄС і привели інші підрозділи у стан підвищеної готовності, щоб зміцнити східний фланг НАТО", — сказав він.

Нагадаємо, що у травні минулого року Офіс президента України припускав можливість винесення питання про статус Донбасу на всеукраїнський референдум.

У грудні 2021 року Верховна Рада продовжила на рік закон про особливий статус Донбасу. Закон зокрема передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу можливий після виведення всіх незаконних збройних формувань, військової техніки, бойовиків та найманців з території України. Особливий порядок місцевого самоврядування можуть виконати лише органи місцевого самоврядування, обрані на позачергових виборах.