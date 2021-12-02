Верховна Рада продовжила на рік закон про особливий статус Донбасу

Нардепи вважають, що цей закон стане базою для досягнення миру на Донбасі і з його допомогою продовжаться переговори у тристоронній контактній групі.

Верховна Рада України продовжила на рік закон про особливий статус окупованого Донбасу. За це рішення проголосували 317 нардепів, випливає з трансляції засідання парламенту.

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Документ продовжує до 31 грудня 2022 року включно дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

[ + – ] Більшість віддало 225 голосів Фото: Верховна Рада

Представники фракції "Слуга народу" віддали 225 голосів "за", ОПЗЖ — 19, група "За майбутнє" — 16, Європейська солідарність — 24, "Довіра" — 19. Також документ підтримали 14 позафракційних парламентарів.

"Батьківщина" та "Голос" не підтримали продовження закону. Поіменне голосування доступне на сайті Ради.

Голова Комітету Ради з питань правової політики Андрій Костін перед голосуванням сказав, що завдяки цьому документу можна продовжити переговори у тристоронній контактній групі. За його словами, закон стане базою для досягнення миру на Донеччині.

Інший представник "Слуги народу" Віталій Безгін додав, що цей закон не є ідеальним і до нього є маса претензій. Документ є запорукою взаємодії українських дипломатів і переговорників з міжнародними партнерами, підкреслив політик.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що продовження терміну дії документа дозволить створити тимчасові можливості для реалізації законодавчих умов мирного врегулювання конфлікту в окремих районах ОРДЛО на основі принципів та норм міжнародного права та Статуту ООН.

Що регулює закон про особливий статус ОРДЛО?

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року, 18 жовтня він набув чинності, спочатку його запровадили на три роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності лише після виконання умов статті 10 цього Закону.

У цій статті йдеться про необхідність виведення всіх незаконних збройних формувань, військової техніки, бойовиків та найманців із території України. Особливий порядок місцевого самоврядування можуть виконати лише органи місцевого самоврядування, обрані на позачергових виборах.

Вибори в ОРДЛО не можуть пройти без дотримання цих умов, а також забезпечення гарантії вільного волевиявлення, допуску представників міжнародних організацій для спостереження за виборами, дотримання принципів політичного плюралізму та свободи агітації.

Крім цього, закон гарантує недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності учасників бойових дій на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей. Закріплюється вільне використання, вивчення та підтримка російської мови.

Рада щороку продовжує термін дії закону про особливий статус ОРДЛО.

У "формулі Штайнмайєра", яку Україна погодила з іншими сторонами Нормандської четвірки у 2019 році, прописано, що набуття чинності законом про особливості місцевого самоврядування відбудеться лише після проведення на цих територіях місцевих виборів, і лише після цього відбудеться виведення військ окупантів та встановлення контролю України над своїм східним кордоном. Також передбачається, що вибори на території ОРДЛО мають відбутися під наглядом БДІПЛ ОБСЄ (Бюро демократичних інститутів та прав людини).