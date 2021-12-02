Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса
Нардепы считают, что этот закон послужит базой для достижения мира на Востоке Украины и с его помощью продолжатся переговоры в трехсторонней контактной группе.
Верховная Рада Украины продлила на год закон об особом статусе оккупированного Донбасса. За это решение проголосовали 317 нардепов, следует из трансляции заседания парламента.
Документ продлевает до 31 декабря 2022 года включительно действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Представители фракции "Слуга народа" отдали 225 голосов "за", ОПЖЗ – 19, группа "За майбутнє" – 16, Европейская солидарность – 24, "Довіра" – 19 . Также документ поддержали 14 внефракционных парламентариев.
"Батьківщина" и "Голос" не поддержали продление закона. Поименное голосование доступно на сайте Рады.
Глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин перед голосованием сказал, что благодаря этому документу можно продолжить переговоры в трехсторонней контактной группе. По его словам, закон станет базой для достижения мира на Донбассе.
Другой представитель "Слуги народа" Виталий Безгин добавил, что этот закон не идеален и к нему есть масса претензий. Документ представляет собой залог взаимодействия украинских дипломатов и переговорщиков с международными партнерами, подчеркнул политик.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что продление срока действия документа позволит создать временные возможности для реализации законодательных условий мирного урегулирования конфликта в отдельных районах ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.
Что регулирует закон об особом статусе ОРДЛО?
Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Верховная Рада приняла в сентябре 2014 года, 18 октября он вступил в силу, изначально его ввели на три года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу лишь после выполнения условий статьи 10 этого закона.
В этой статье говорится о необходимости вывода всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, боевиков и наемников с территории Украины. Особый порядок местного самоуправления могут выполнить только органы местного самоуправления, избранные на внеочередных выборах.
Выборы в ОРДЛО не могут пройти без соблюдения этих условий, а также обеспечения гарантии свободного волеизъявления, допуска представителей международных организаций для наблюдения за выборами, соблюдения принципов политического плюрализма и свободы агитации.
Кроме этого, закон гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечение к уголовной и административной ответственности участников боевых действия на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. Закрепляется свободное использование, изучение и поддержка русского языка.
Рада ежегодно продлевает срок действия закона об особом статусе ОРДЛО.
В "формуле Штайнмайера", которую Украина согласовала с другими сторонами Нормандской четверки в 2019 году прописано, что вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления произойдет только после проведения на этих территориях местных выборов, и лишь после этого состоится вывод войск оккупантов и установление контроля Украины над своей восточной границей. Также подразумевается, что выборы на территории ОРДЛО должны пройти под надзором БДИПЧ ОБСЕ (Бюро демократических институтов и прав человека).