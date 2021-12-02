Верховная Рада продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса

Нардепы считают, что этот закон послужит базой для достижения мира на Востоке Украины и с его помощью продолжатся переговоры в трехсторонней контактной группе.

Верховная Рада Украины продлила на год закон об особом статусе оккупированного Донбасса. За это решение проголосовали 317 нардепов, следует из трансляции заседания парламента.

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Документ продлевает до 31 декабря 2022 года включительно действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

[ + – ] Монобольшинство отдало 225 голосов Фото: Верховная Рада

Представители фракции "Слуга народа" отдали 225 голосов "за", ОПЖЗ – 19, группа "За майбутнє" – 16, Европейская солидарность – 24, "Довіра" – 19 . Также документ поддержали 14 внефракционных парламентариев.

"Батьківщина" и "Голос" не поддержали продление закона. Поименное голосование доступно на сайте Рады.

Глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин перед голосованием сказал, что благодаря этому документу можно продолжить переговоры в трехсторонней контактной группе. По его словам, закон станет базой для достижения мира на Донбассе.

Другой представитель "Слуги народа" Виталий Безгин добавил, что этот закон не идеален и к нему есть масса претензий. Документ представляет собой залог взаимодействия украинских дипломатов и переговорщиков с международными партнерами, подчеркнул политик.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что продление срока действия документа позволит создать временные возможности для реализации законодательных условий мирного урегулирования конфликта в отдельных районах ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Что регулирует закон об особом статусе ОРДЛО?

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО Верховная Рада приняла в сентябре 2014 года, 18 октября он вступил в силу, изначально его ввели на три года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу лишь после выполнения условий статьи 10 этого закона.

В этой статье говорится о необходимости вывода всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, боевиков и наемников с территории Украины. Особый порядок местного самоуправления могут выполнить только органы местного самоуправления, избранные на внеочередных выборах.

Выборы в ОРДЛО не могут пройти без соблюдения этих условий, а также обеспечения гарантии свободного волеизъявления, допуска представителей международных организаций для наблюдения за выборами, соблюдения принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Кроме этого, закон гарантирует недопущение уголовного преследования, привлечение к уголовной и административной ответственности участников боевых действия на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. Закрепляется свободное использование, изучение и поддержка русского языка.

Рада ежегодно продлевает срок действия закона об особом статусе ОРДЛО.

В "формуле Штайнмайера", которую Украина согласовала с другими сторонами Нормандской четверки в 2019 году прописано, что вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления произойдет только после проведения на этих территориях местных выборов, и лишь после этого состоится вывод войск оккупантов и установление контроля Украины над своей восточной границей. Также подразумевается, что выборы на территории ОРДЛО должны пройти под надзором БДИПЧ ОБСЕ (Бюро демократических институтов и прав человека).