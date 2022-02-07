Госдеп США назвал условия, при которых Украина рассмотрит особый статус Донбасса (видео)

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина выдвигает справедливые идеи об исполнении условий Минских договоренностей, в отличие от России.

Украина в течение многих лет добросовестно выполняет Минские соглашения, в отличие от России. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, которая транслировалась на канале Госдепартамента в YouTube.

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В Госдепе полагают, что власти Украины будут двигаться к предоставлению Донбассу особого статуса при последовательной реализации Минских соглашений

"В [Минских] соглашениях сказано про особый статус Донбасса. Я считаю, что при последовательных шагах Украина будет готова двигаться вперед", — сообщил глава ведомства.

[ + – ] О Минских соглашениях Блинкен говорит с 45:45

По его словам, Штаты и Украина считают Минские соглашения способом решения вооруженного конфликта на Донбассе. Блинкен напомнил, что горячая фаза конфликта началась после вторжения России в 2014 году.

"Украина продолжает выдвигать справедливые идеи о продвижении в исполнении Минских договоренностей. Минск не уточняет некоторые вопросы очередности шагов, которые должны выполнить стороны. Украина подходит к этому вопросу справедливо. До сих пор мы не видели, чтобы Россия делала то же самое", — сообщил он.

Выполнить Минские соглашения можно путем ведения переговоров и организацией встреч в нормандском формате, сказал Блинкен.

Военная помощь Украине от США

Блинкен пригрозил РФ значительными последствиями для российской экономики за продолжение агрессии в регионе. Также Штаты продолжают работать над существенным увеличением военной помощи Украине.

"Мы разрешили нашим [западным] союзникам поставлять в Украину технику американского производства. Мы развернули дополнительные силы в ЕС и привели другие подразделения в состояние повышенной готовности, чтобы укрепить восточный фланг НАТО", — заключил он.

Напомним, что в мае прошлого года Офис президента Украины допускал возможность вынесения вопроса о статусе Донбасса на всеукраинский референдум.

В декабре 2021 года Верховная Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса. Закон, в частности, предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса возможен после вывода всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, боевиков и наемников с территории Украины. Особый порядок местного самоуправления могут выполнить только органы местного самоуправления, избранные на внеочередных выборах.