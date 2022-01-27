Не лише шоломи. Німеччина готова допомогти відновити бункер під Одесою

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок виступила на захист свого уряду, додавши, що країна достатньо підтримує Україну у військовому плані.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час дебатів у Бундестазі заявила, що як військову підтримку Україна отримає 5 тисяч захисних шоломів. Крім того, Німеччина готова допомогти відновити бункер під Одесою, повідомляє пресслужба Бундестагу.

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Глава МЗС, виступаючи в Бундестазі на дебатах, присвячених російським військовим загрозам Україні, звернулася зі словами підтримки німецького уряду щодо його відмови постачати зброю Україні. За її словами, Німеччина й без цього готова підтримати Київ у воєнному плані.

"На прохання України ми поставляємо захисні шоломи. Це було особливе прохання, яке ми зараз тут виконуємо", — сказала вона.

Крім того, Німеччина розгляне питання про відновлення захисного бункера під Одесою.

"Кілька днів тому був заклик до нас підтримати його відновлення. І завтра відбудеться перша ознайомча поїздка туди", — додала Бербок.

Міністерка вважає, що міняти свій зовнішньополітичний курс на 180 градусів потрібно усвідомлено, тому не варто вирішувати питання щодо постачання зброї саме зараз. Набагато важливіше, вважає Бербок, не дати закритися "дипломатичним дверям" у спробі деескалації напруженості в російсько-українських відносинах.

Нагадаємо, як заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, Берлін готовий підтримати Україну у військовому відношенні, відправивши спорядження для солдатів, зокрема 5 тис. захисних шоломів.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок вважає, що питання щодо постачання летальної зброї в Україну не має стати причиною розколу між західними державами. За її словами, головна та найпотужніша зброя Заходу — це єдність.

У Німеччині наполягають на виключенні для енергосектору в разі санкцій проти Росії. Інакше європейські країни можуть опинитися в ситуації енергетичної кризи, яка спричинить руйнівні наслідки для економіки ЄС.