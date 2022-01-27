Не только шлемы. Германия готова помочь восстановить бункер под Одессой

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила в защиту своего правительства, добавив, что страна достаточно поддерживает Украину в военном плане.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время дебатов в Бундестаге заявила, что в качестве военной поддержки Украина получит 5 тысяч защитных шлемов. Кроме того, Германия готова помочь восстановить защитный бункер под Одессой, сообщает пресс-служба Бундестага.

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Глава МИД, выступая в Бундестаге на дебатах посвященных российским военным угрозам Украине, обратилась со словами поддержки немецкого правительства в отношении его отказа поставлять оружие Украине. По ее словам, Германия и без этого готова поддержать Киев в военном отношении.

"По просьбе Украины мы поставляем защитные шлемы. Это была особая просьба, которую мы сейчас здесь выполняем", — сказала она.

Кроме того Германия рассмотрит вопрос о восстановлении защитного бункера под Одессой.

"Несколько дней тому назад был призыв к нам поддержать его восстановление. И завтра состоится первая ознакомительная поездка туда", — добавила Бербок.

Министр считает, что менять свой внешнеполитический курс на 180 градусов нужно осознанно, поэтому не стоит решать вопрос о поставках оружия именно сейчас. Гораздо важнее, считает Бербок, не дать закрыться "дипломатическим дверям" в попытке деэскалации напряженности в российско-украинских отношениях.

Напомним, как заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, Берлин готов поддержать Украину в военном отношении, отправив снаряжение для солдат, в том числе 5 тыс. защитных шлемов.

Министр иностранных дел ФРГ Аннален Бербок считает, что вопрос о поставках летального оружия в Украину не должен стать причиной раскола между западными державами. По ее словам, главное и самое мощное оружие Запада — это единство.

В Германии настаивают на исключении для энергосектора в случае санкций против России. В противном случае европейские страны могут оказаться в ситуации энергетического кризиса, который повлечет за собой разрушительные последствия для экономики ЕС.