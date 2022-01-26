Германия посылает Украине 5000 шлемов, - министр обороны ФРГ

В Украину вскоре прибудет поставка немецкого военного снаряжения. Но власти ФРГ настаивают на исключительно дипломатическом разрешении украинско-российского кризиса

В ближайшие дни Германия отправит Украине военное снаряжение, включая 5000 шлемов для пехоты. Об этом заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт после заседания Комитета обороны ФРГ в Берлине, сообщает Tagesspiegel.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Германия хочет подать Украине "очень четкий сигнал: мы — на вашей стороне", заявила Кристин Ламбрехт.

Ламбрехт приветствовала возобновление переговоров для урегулирования ситуации с нарастанием вокруг Украины напряженности. Она считает, что этот конфликт в центре Европы должен быть ликвидирован мирным путем.

В то же время Ламбрехт подчеркнула, что в этих переговорах есть красные линии, о которых нельзя договориться. "Соблюдение международного права не может быть предметом переговоров. Целостность государств и суверенитет альянса не могут обсуждаться", уточнила ситуацию министр обороны ФРГ.

В связи с массовым наращиванием российских войск вблизи Украины на Западе есть опасения, что Россия может планировать вторжение в соседнюю страну. Москва неоднократно отвергала такое предположение.

Не исключено также, что опасения нагнетаются лишь для того, чтобы убедить государства НАТО пойти на уступки, когда выдвигаются требования о новых гарантиях безопасности. В ответ на эскалацию напряженности несколько стран-членов НАТО направили корабли и военные самолеты на восток. Кремль резко раскритиковал такой шаг.

Российская армия сообщила о начале нескольких военных маневров одновременно. Северный флот объявил о маневрах в Арктике с 26 января 2022 года с участием до 1200 военнослужащих. Задействованы подводные лодки, 20 самолетов и до 30 кораблей.

Встреча между Россией и Украиной 26 января в Париже может стать шагом к урегулированию. Впервые с начала нынешней напряженности здесь встречаются официальные представители обеих конфликтующих стран. Германия и Франция также примут участие в переговорах на уровне советников в так называемом нормандском формате. Они являются посредниками в этом конфликте.

Ранее Фокус сообщал, что немецкие политики по-прежнему отказываются от поставок украинской стороне летальных вооружений на фоне нарастающей российской агрессии.

Также стало известно, что если страны НАТО введут против России дополнительные санкции, Германия будет требовать, чтобы эти ограничительные меры не затронули энергосектор.

Несколько дней назад Германия начала эвакуацию семей немецких дипломатов в Киеве, одновременно с аналогичными действиями нескольких западных стран.