Німеччина надсилає Україні 5 000 шоломів, — міністр оборони ФРН

В Україну незабаром прибуде постачання німецького військового спорядження. Але влада ФРН наполягає на виключно дипломатичному розв'язанні українсько-російської кризи.

Найближчими днями Німеччина відправить Україні військове спорядження, враховуючи 5 000 шоломів для піхоти. Про це заявила Міністриня оборони Німеччини Крістін Ламбрехт після засідання Комітету оборони ФРН у Берліні, повідомляє Tagesspiegel.

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Німеччина хоче подати Україні "дуже чіткий сигнал: ми на вашому боці", заявила Крістін Ламбрехт.

Ламбрехт схвалила поновлення переговорів для врегулювання ситуації з наростанням навколо України напруженості. Вона вважає, що цей конфлікт у центрі Європи має бути ліквідовано мирним шляхом.

Водночас Ламбрехт наголосила, що в цих переговорах є червоні лінії, про які не можна домовитись. "Дотримання міжнародного права не може бути предметом переговорів. Цілісність держав і суверенітет альянсу не можуть обговорюватися", уточнила ситуацію міністриня оборони ФРН.

У зв'язку з масовим нарощуванням російських військ поблизу України на Заході є побоювання, що Росія може планувати вторгнення в сусідню країну. Москва неодноразово відкидала таке припущення.

Не заперечуюється також, що побоювання нагнітаються лише для того, щоб переконати держави НАТО піти на поступки, коли висуваються вимоги щодо нових гарантій безпеки. У відповідь на ескалацію напруженості кілька країн-членів НАТО спрямували кораблі та військові літаки на схід. Кремль різко розкритикував такий крок.

Російська армія повідомила про початок кількох військових маневрів одночасно. Північний флот оголосив про маневри в Арктиці з 26 січня 2022 року за участю до 1 200 військовослужбовців. Задіяні підводні човни, 20 літаків і до 30 кораблів.

Зустріч між Росією та Україною 26 січня у Парижі може стати кроком до врегулювання. Уперше з початку нинішньої напруженості зустрічаються офіційні представники обох країн, що конфліктують. Німеччина та Франція також візьмуть участь у переговорах на рівні радників у так званому нормандському форматі. Вони є посередниками у цьому конфлікті.

Раніше Фокус повідомляв, що німецькі політики, як і раніше, відмовляються від поставок українській стороні летальних озброєнь на тлі російської агресії, що наростає.

Також стало відомо, що якщо країни НАТО введуть проти Росії додаткові санкції, Німеччина вимагатиме, щоб ці обмежувальні заходи не торкнулися енергосектору.

Кілька днів тому Німеччина розпочала евакуацію сімей німецьких дипломатів у Києві, одночасно з аналогічними діями кількох західних країн.